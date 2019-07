Trčila avto in traktor; na AC zagorel avto na plinski pogon

4.7.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.58 uri sta v naselju Štefan, občina Trebnje, trčila osebno vozilo in traktor. Voznika osebnega vozila so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega, odklopili akumulator, posuli iztekle tekočine in odstranili vozilo iz cestišča.

Zagorel avto na plinski pogon

Ob 15.37 je na AC pri naselju Mleščevo v občini Ivančna Gorica zagorelo osebno vozilo na plinski pogon. Požar, ki je v celoti uničil vozilo, so z vodo in peno pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Stična, zavarovali kraj dogodka, očistili cestišče, pregledali s termovizijsko kamero in merilcem plina in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Neurje

Ob 20.00 so v naselju Trbinc, občina Mirna, gasilci PGD Mirna prekrili poškodovano ostrešje stanovanjskega objekta, posledica včerajšnjega neurja.

Ob 20.03 sta v naselju Žvirče, občina Žužemberk, močan veter in dež razkrila streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hinje so ostrešje hiše zaščitili s PVC folijo.

Davi ob 2.50 je v naselju Zaboršt, občina Škocjan, drevo oviralo promet. Gasilec PGD Bučka je drevo razžagal in odstranil s cestišča.

Zagorelo v kurilnici

Ob 20.46 je v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, zagorelo v kurilnici stanovanjska objekta. Posredovali so gasilci PGD Boštanj, ki so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Proti igrišču;

- od 8.00 do 15.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Radoš.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V., TP KOROŠKA VAS, TP PRISTAVA, TP POD MIHOVCEM, TP MIHOVEC, TP PODGRAD;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Križe - nizkonapetostni izvod proti velikemu Dolu predvidoma med 7.50 in 14.30 uro in na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Dobova - nizkonapetostni izvod Vučajnik, naselje Humek predvidoma med 7.30 in 10. uro.

M. K.