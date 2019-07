Veselje občanov ob prenovljenih cestnih odsekih

4.7.2019 | 09:20

Prerez traku ob prenovljeni cesti v Hrastuljah.

g. Tone Dular

Škocjan - V občini Škocjan vestno skrbijo za vzdrževanje lokalnih cest, ki jih imajo veliko in zelo so razvejane. Zato vsako leto obnovijo določene dele. Ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharhevo so tako namenu uradno predali kar štiri temeljito prenovljene cestne odseke, kot pravi župan Jože Kapler, vse za boljšo prometno varnost in za večjo kakovost življenja občanov.

Ena od teh pridobitev je prenovljena cesta do bučenskega gasilskega doma do zaselka Sleme. Cesta je bila že dolgo v slabem stanju, luknjasta, srečanje z osebnim avtom je bilo nevarno. Ob vsaki vremenski ujmi je bilo treba poškodovano cesto sanirati, zdaj pa so okrog 500 metrov dolg odsek uredili za nekaj desetletij. Ob ureditvi cestišča, ki je zdaj veliko širše, bolj pregledno in varno, so obnovili tudi primarni vodovod. Naložba je stala okrog 100 tisoč evrov.

Odprli so tudi obnovljeno Grajsko cesto, kar je bila dolgoletna želja Bučklanarjev. Dela na skoraj dveh kilometrih so potekala v treh etapah, lani so prišli do cilja. Kot pravi podžupan Alojz Hočevar, je pregledna in razširjena cesta za vaščane Štrita, Dul in okoliški vasi velikega pomena.Iz proračuna je občina ta to naložbo odštela 250 tisoč evrov.

Ob občinskem prazniku so namenu predali še 300 metrska odseka v Hrastuljah in Stranjah, ki sta občino stala vsak po 30 tisoč evrov. V Hrastuljah so krajani sami na čelu z Janezom Jeničem zagotovili tampon, občina je plačala asfalt. Istočasno so dobili tudi javno razsvetljavo, tako da je naselje zdaj mnogo varneje in lepše.

Včeraj so v Dolnji stari vasi pri spodnjem studencu namenu predali še igrala - občina vsako leto v eni od vasi poskrbi tudi za to, da se imajo otroci kje zbirati in igrati.

Govornik na pridobitvah je bil župan Jože Kapler, za blagoslov je poskrbel domači župnik g. Tone Dular.

V galeriji fotografije z otvoritve ceste Hrastulje do kamnoseštva Jenič.

L. Markelj, foto: M. R. Zaletelj

