Hrvaškim kolegom na pomoč tudi policist PP Metlika

4.7.2019 | 10:30

Z leve: policist Darko Grobin (PP Rogaška Slatina), policist Janez Rojko (PP Ptuj) in policist Igor Kraševec (PP Metlika) (Foto: GPU)

Ljubljana, Metlika - Slovenska policija bo tudi letos na Hrvaško poslala tri slovenske policiste, ki bodo na vrhuncu turistične sezone, od 17. julija do 18. avgusta, hrvaškim kolegom pomagali pri postopkih s slovenskimi državljani. Igor Kraševec iz Policijske postaje Metlika bo delal na otoku Krku (Policijska uprava Primorsko-goranska, Darko Grobin iz Policijske postaje Rogaška Slatina v Pulju (Policijska uprava istarska) in Janez Rojko iz Policijske postaje Ptuj na otoku Pagu (Policijska uprava Ličko-senjska). Pred odhodom jih je včeraj sprejel namestnik generalne direktorice policije Tomaž Pečjak.

Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave bodo slovenski policisti sodelovali pri policijskih dejavnostih, ki jih hrvaški policisti opravljajo v povezavi s slovenskimi državljani, predvsem pa omogočali hitrejšo komunikacijo s slovenskimi turisti ter jim dajali pojasnila glede policijskih postopkov. Nosili bodo uniformo slovenske policije in ne bodo oboroženi, prav tako ne bodo izvajali policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni samo hrvaški policisti.

Slovenski državljani se lahko na policiste obrnete preko slovenskega veleposlaništva v Zagrebu ali preko posameznih policijskih postaj, kjer bodo policisti delovali, torej policijskih postaj Pula, Novalja in Krk, so pojasnili.

Več o sodelovanju, ki prinaša koristi tako obema policijama kot tudi turistom iz obeh držav, je na novinarski konferenci v Pulju povedal Janez Rupnik, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi: »Policijski postopki so krajši, česar so v prvi vrsti najbolj veseli slovenski in hrvaški turisti, saj so krajši postopki zanje tudi manj stresni. Zaradi poznavanja jezika je tudi komunikacija veliko lažja, kar poenostavlja policijske postopke s tujimi državljani. Med turisti je zaznati tudi zadovoljstvo, saj se počutijo varneje ob prisotnosti domačega policista, ki obvlada njihov jezik in pozna okolje, iz katerega prihajajo. Po drugi strani je takšna oblika dela koristna tudi za policiste. Izmenjava informacij je hitrejša, saj ni zamudnega preverjanja podatkov preko drugih služb. Hrvaški policisti potrebne podatke pridobijo neposredno od slovenskega policista in obratno. Hkrati policisti izmenjujejo svoje operativno znanje, se drug od drugega učijo in tako soustvarjajo dobre prakse.«

Dodali so še, da gre za podobno obliko sodelovanja policij kot je sodelovanje v zimski turistični sezoni, ko slovenskim policistom na smučiščih pomagajo tudi hrvaški kolegi. Sodelovanje policistov obeh držav v poletnem in zimskem času sicer ureja protokol, ki sta ga policiji podpisali v Valbandonu na Hrvaškem. V projektu Varna turistična sezona slovenska policija sodeluje od leta 2011.

M. Ž.