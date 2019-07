Pijan traktorist povzročil nesrečo in odpeljal

Včeraj nekaj pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča v Štefanu pri Trebnjem. Voznik kmetijskega traktorja je zapeljal na cesto, odvzel prednost in trčil v avtomobil, ki ga je iz smeri Trebnjega pravilno pripeljal 61-letni voznik. Voznika avtomobila so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so na podlagi opisa vozila izsledili 64-letnega povzročitelja, ki je po trčenju kraj nesreče zapustil. Med postopkom so ugotovili, da povzročitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, traktor pa ni registriran. Traktor so zasegli, zoper 64-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola, pa bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Mladoletni mopedist pregloboko pogledal v kozarec

Okoli 17.30 pa so bili policisti obveščeni o padcu motorista pri Velikem Orehku. Opravili so ogled in ugotovili, da je mladoletni voznik kolesa z motorjem zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se poškodoval. Mladoletnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,30 miligramov alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so zaradi izvedbe tehničnega pregleda zasegli moped, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozniku začetniku vzeli vozniško dovoljenje

Policisti PPP Novo mesto so med izvajanjem meritev hitrosti v naselju Gmajna, kjer velja omejitev hitrosti 50 km/h, vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 86 km/h. Med postopkom so ugotovili, da gre za voznika začetnika, zato so mu vozniško dovoljenje odvzeli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost v naselju za več kot 30 do 50 km/h, kaznuje z globo 1000 evrov. Vozniku se izreče tudi devet kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Odnesel ničesar, škode vseeno za 2000 evrov

Ponoči je na Otočcu nekdo skozi okno vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2000 evrov premoženjske škode.

Prijeli 14 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Dobličah izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Afganistana, tremi državljani Irana in državljanom Pakistana še niso zaključeni.

