V mesto prihaja Rudi, Rudi Potepuški

4.7.2019 | 14:15

Rudi se je zaradi obnove mestnega jedra lani preselil na grad Grm...

... in se potepal tudi v njegovi okolici. Danes se vrača na Glavni trg. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Od današnjega popoldneva do sobotnega večera bo Glavni trg v znamenju akrobatov, klovnov, žonglerjev in drugih uličnih artistov. Tridnevni festival v organizaciji Knjigarne Goge je za velike in male obiskovalce brezplačen, zaključil pa se bo s koncertom Maček Muri in Muca Maca v izvedbi Nece Falk.

Program objavljamo spodaj, sicer pa Goga čez teden dni že vabi na Novomeške poletne večere.

Četrtek, 4. 7. 2019

Ob 18.00 Preživeli – Turas Theatre Collective / IRL, 30 min

Ulično gledališče

Ob 19.00 Ikar (povorka) – Southpaw Dance Company / GBR, 20 min

Ulični ples

Ob 19.30 – Ikar (predstava) – Southpaw Dance Company / GBR, 30 min

Ulični ples

Petek, 5. 7. 2019

Od 10.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 Cirkuške delavnice – Cirkokrog / SLO

Ob 18.00 Diabollissimo – Abraham Till AUT, 40 min

Žonglerska predstava

Ob 19.00 Tri na dva – Trio Mio / DEU, 25 min

Akrobatska predstava

Ob 20.00 Kabarete Simplozij - Andrej Rozman - Roza / SLO, 60 min Cabaret

Ob 21.00 Ana Čop & Prijatelja / SLO, 45 min

Koncert

Sobota, 7. 7. 2018

Od 10.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 Cirkuške delavnice – Cirkokrog / SLO

Ob 18.00 Bandoleros – Grupo DC Arte / COL, 45 min

Angažirano ulično gledališče

Ob 19.00 Ne moti! – Vaiven Circo / ESP, 55 min

Vrhunski cirkus

Ob 20.30 Maček Muri in Muca Maca / Neca Falk, Jerko Novak, Mirko Novak

Koncert

M. M.