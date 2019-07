Danes zvečer odpirajo FKK

4.7.2019 | 16:00

Z lanskega FKK na prozorišču v Oražnovi ulici (Foto: M. L.)

Direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović, programski vodja festivala Stane Tomazin in predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki in Jan Strajnar (z leve) sodelujejo pri izvedbi FKK. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Danes ob 20. uri bodo v Kostanjevici na Krki na dvorišču Galerije Božidar Jakac slovesno odprli letošnji Festival kulture Kostanjevica, ki ga pripravlja Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki. Glasbeni gost večera, ko bodo sočasno odprli letošnje mednarodno kiparsko kolonijo Forma viva, bo duo Silence iz Ljubljane.

Jutri ob 19. in 21. uri bo v Galeriji Božidar Jakac na sporedu predstava dramske igralke Anje Novak Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev. Ob 22. uri se bodo v Oražnovi ulici začeli koncerti Leslie More (Krško), Koala Voice (Ljubljana), Repetitor Beograd) in, HIGH 5 (Zagreb).

V soboto ob 11. uri bo na vrtu nekdanje Bučarjeve restavracije literarni zajtrk z Mileno Zupančič. Z legendarno gledališko in filmsko igralko se bo o igri in življenju pogovarjala Alenka Žugič Jakovina ob knjigi Kot bi Luna padla na Zemljo.

Ob 20.15 bo v Galeriji Božidar Jakac na sporedu predstava Ich kann nicht anders v izvedbi Beton Ltd., katerega člani so Branko Jordan, Katarina Stegnar in Primož Bezjak. V Oražnovi ulici se bodo ob 22. uri pričeli koncert NOAIR (Koper), Generator Novo mesto), Jonathan (Reka) in Prismojeni profesorji bluesa (Ljubljana).

V okviru festivala bodo pripravili, kot sta še pojasnila programski vodja festivala Stane Tomazin in predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki Jan Strajnar, gledališko-plesno delavnico, ki jo bo vodil mentor Gregor Luštek.

Vstop na festivalske dogodke bo brezplačen.

M. L.