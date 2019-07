Pogrešajo mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane - PREKLIC

4.7.2019 | 18:15

Foto: PU Ljubljana

Svojci pogrešajo mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane. Visoka je približno 165 centimetrov, srednje postave in ima temno rjave dolge lase.Oblečena je v črno majico s kratkimi rokavi z belim napisom Calvin Klein, v bele pajkice z napisom Adidas in obuta v bele natikače. Pri sebi ima torbico znamke Gucci. Nazadnje je bila opažena v okolici Sostrega, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Moste (01 586 76 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

DOPOLNJENA OBJAVA 6.7.2019:

Mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane, ki so jo pogrešali od srede, so policisti v petek zvečer živo in zdravo našli v Ljubljani. Predali so jo zakonitim skrbnikom, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

R. N.