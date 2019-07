Traktorist umrl; z avtomobilom prevrnil na streho

4.7.2019 | 19:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 14.07 se je v Gornji Stari vasi, občina Škocjan, pri kmetijskih opravilih prevrnil traktor. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri prenosu traktorista. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju potrdili smrt traktorista. Okoliščine nesreče bodo raziskale pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Prevrnil na streho

Dodali so še, da se je nesreča zgodila tudi ob 14.41, ko je v naselju Potok, občina Straža, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. Poškodovanih ni bilo.

Vodo prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij: Zloganje, Segonje, Goriška vas, Zagrad, Goriška Gora, Gabrnik, Klenovik, Velike in Male Poljane v občini Škocjan, da je zaradi povečane motnosti vodnega vira, potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. Obvestilo velja do preklica. Komunala Novo mesto prosi za razumevanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI 2000, izvod Željko, Malič.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA na izvodu ŠRANGA – SLAK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo vjutri:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN, TP SONČNIKI, TP VRBOVCE, TP VODENICE, TP RŽIŠČE;

- od 9.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1;

- od 10.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS;

- od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.