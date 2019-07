Gorel osebni avto

5.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.08 uri je na Rimšu, občina Krško, gorel osebni avtomobil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 7.45 so na Cesti krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata kombiniranega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Brunška gora med 13:00 in 14:30 uro in na območju TP Hinje, Podboršt, Zakal, Murnice in Gorenji Leskovec med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Drnovo med 7:00 in 7:30 uro ter med 14:00 in 14:30 uro, na območju TP Vihre med 7:00 in 7:30 uro ter med 14:00 in 14:30 uro in na območju TP Krško vodovod, Brege in Mrtvice med 7:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Pišece Orehovec 2 izvod Pišece in izvod Bojsno med 8:30 in 11:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1;

- od 10:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI 2000, izvod Željko, Malič.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN, TP SONČNIKI, TP VRBOVCE, TP VODENICE, TP RŽIŠČE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA na izvodu ŠRANGA – SLAK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.