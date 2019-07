Traktorist padel pod traktor, poškodbe bile usodne

5.7.2019 | 07:50

Foto: Arhiv DL

Sinoči smo že poročali o smrti traktorista, sedaj pa so iz Policijske uprave Novo mesto sporočili še nekaj podrobnosti. Trebanjske policiste so o nesreči v Dolenjih Laknicah, v kateri naj bi se pri delu s traktorjem hudo poškodoval moški, bili včeraj obveščeni nekaj po 14. uri. Po prvih ugotovitvah je 61-letni moški s traktorjem s pripetim priključkom po bregu pobiral seno. Ko je vozilo pomaknil vzvratno, je traktor zdrsel, moški pa je padel pod traktor in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Zasegli pištolo, naboje in konopljo

Policisti PP Novo mesto so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili več hišnih preiskav na naslovu bivanja osumljencev v okolici Novega mesta. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli pištolo, za katero osumljenec nima ustreznih dovoljenj, več nabojev, hladno orožje bokser, manjšo količino posušenih rastlinskih delcev konoplje in manši nasad prepovedane konoplje. Policisti nadaljujejo s preiskavo in bodo zoper osumljence podali kazensko ovadbo oziroma uvedli postopke o prekršku.

Škode za 500 evrov

V Senušah je neznanec iz odklenjenega objekta ob stanovanjski hiši odnesel motorno žago in manjši motor. Lastnik je oškodovan za okoli 500 evrov.

Maročan nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Žužemberka izsledili državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.