Iz svetniških klopi pobuda za začetek gradnje metliške obvoznice

5.7.2019 | 12:20

Komandir Dušan Brodarič je svetnikom odgovarjal na številna vprašanja.

Metlika - Metliški občinski svetniki so včeraj zasedali na zadnji seji pred poletnimi počitnicami. Za sedem točk dnevnega reda so potrebovali slabi dve uri. Najdlje so se ustavili pri informaciji o varnostnih razmerah na območju občine v lanskem, a tudi v letošnje letu.

Komandir policijske postaje Metlika Dušan Brodarič je odgovarjal na številna vprašanja svetnikov, ki so se dotikala predvsem ilegalnih prehodov državne meje migrantov, povečanega prometa čez Gorjance in gneče po Metliki zaradi kolon pred metliškim mednarodnim mejnim prehodom. Kolone so še zlasti dolge in pogoste med poletnimi dopusti, marsikdaj pa povsem omrtvijo promet v mestu. Zato so tudi dali pobudo, da bi bolj pritisnili na državo, da bi čim prej začela graditi metliško obvoznico od mejnega prehoda proti Novemu mestu, ki bi bila del bodoče tretje razvojne osi.

Svetniki so v drugem branju sprejeli tudi odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju metliške občine ter odlok o podeljevanju občinskih štipendij.

Besedilo in fotografije: M. B. J.