FOTO: Prvi dan navdušili plesalci (in otrok niso prodali v cirkus)

5.7.2019 | 11:15

Southpaw Dance Company in njihova plesna predstava Ikar.

Letošnji festival je odprla predstava Preživeli v izvedbi irske skupine Turas Theatre Collective.

Novo mesto - S predstavo uličnega gledališča Preživeli v izvedbi irske skupine Turas Theatre Collective se je na Glavnem trgu včeraj začel letošnji festival Rudi Potepuški. Otroci in starši so kasneje občudovali še plesalce skupine Southpaw Dance Company, ki so uprizorili Ikarja. Na bližnjih stojnicah je bil med drugim na voljo šmorn ali hamburger, tako da nihče ni ostal lačen, za promet zaprti osrednji trg pa se je vnovič izkazal kot prijetno prizorišče.

Pred Knjigarno Goga, ki organizira omenjeni tridnevni festival, bodo danes od 10. do 13. ure ter popoldne med 15. in 17. uri še Cirkokrogove cirkuške delavnice. Ob 18. uri sledi žonglerska predstava Diabollissimo (v izvedbi Abraham Till) in uro kasneje še akrobatska predstava Tri na dva (Trio Mio), petkov program pa se bo zaključil z Andrejem Rozmanom in njegovo predstavo Kabarete Simplozij ob 20. uri, uro kasneje bo nastopila še Ana Čop s prijatelji.

Kljub (duhovitemu) opozorilu, da bodo otroke, mlajše od 6 let, brez spremstva staršev prodali cirkusu, se po naših opažanjih kaj takega ni zgodilo. Velja pa opozorilo staršem in drugim spremljevalcem, da na otroke bolje popazijo vsaj med predstavami in jim ne pustijo, da ti med nastopom prosto tekajo po prizorišču.

Tekst in foto: M. M.

