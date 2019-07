Inovativne poslovne ideje študentov iz štirih držav

5.7.2019 | 09:00

Udeleženci mednarodne poletne šole (Foto: UNM FEI)

Novo mesto - Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (UNM FEI) se je konec tedna zaključila druga mednarodna poletna šola, na kateri so študenti ekonomije in sorodnih ved v narodnostno mešanih skupinah oblikovali poslovne načrte za pametne dozirne enote zdravil, krepitev zdravega življenjskega sloga s cenovno ugodnim nakupovanjem, naročanje hrane in pijače v restavracijah brez čakanja ter ponudbo svežih in zdravih živil iz lokalnih ekoloških pridelkov.

Kot so sporočili iz omenjene fakultete, je 17 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije v enotedenski poletni šoli poslušalo predavanja strokovnjakov iz univerze in gospodarstva, praktično delalo v skupinah, obiskalo uspešna dolenjska podjetja in spoznavalo Novo mesto z okolico. Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, jim je predstavil tudi regijsko gospodarstvo, ki je največji slovenski industrijski izvoznik.

»Veseli smo, da smo študentom petih visokošolskih inštitucij vse to lahko omogočili brezplačno. Poletna šola je ponovno pokazala, kašen sinergičen učinek ima sodelovanje med študenti in predavatelji iz različnih držav na prepoznavanje priložnosti lokalnega okolja s tržnim potencialom in konkurenčno prednostjo na globalni ravni,« je poudarila dekanica UNM FEI doc. dr. Malči Grivec.

Udeleženci so bili z vsebinami in organizacijo poletne šole zelo zadovoljni, so zapisali v sporočilu za javnost. »Seveda smo trdo delali in pridobili novo podjetniško znanje, a se tudi zabavali in družili med seboj. Poletna šola nam je dala tudi samozavest za razvoj lastne podjetniške poti, pa tudi veliko novih prijateljskih vezi,« je ocenila Lea Juršič, študentka na novomeški fakulteti. Antonio Trnski iz Visoke šole za menedžment v turizmu in informatiki iz Virovitice na Hrvaškem pa je dodal: »Jaz sem že drugič v Novo mestu in želim si, da bi prišel še tretjič.«

M. Ž.