Danes odprli bazen

5.7.2019 | 16:30

Sevniški olimpijski bazen nedavno, ko so ga polnili z vodo za današnje odprtje. (Foto: N. N.)

Sevnica - Danes popoldne so odprli sevniški bazen, potem ko so nedavno končali obnovo. Obnovili so olimpijski in otroški bazen.

Analiza kakovosti vode v olimpijskem in v otroškem bazenu je pokazala, da je voda ustrezno pripravljena in primerna za kopanje. Ker v tem pogledu ni več ovir, da bi prišli kopalci in ker je ugodno tudi vreme, so bazenski kompleks, kot rečeno, odprli.

Kopanje je danes brezplačno.

Obnova, ki jo je opravilo javno podjetje Komunala Sevnica, je stala nekaj več kot 528.000 evrov.

M. L.