Postavili nov mejnik na ortopedskem oddelku

5.7.2019 | 15:00

Novo mesto - »V novomeški bolnišnici že vrsto let uvajamo programe pospešenega okrevanja po ortopedskih operacijah. Danes pa lahko s ponosom povemo, da so zdravniki ortopedi v naši bolnišnici postavili nov mejnik na področju ortopedije,« so sporočili iz SB Novo mesto.

Ortopedom je namreč uspelo opraviti prvo endoprotezo kolka v okviru 24-urne hospitalne obravnave. Operacijo je izvedel predstojnik Ortopedskega oddelka Gregor Kavčič, dr. med., anestezijo pa Katarina Videčnik Hećimović, dr. med. Pacient, ki je bil s hitro strokovno obravnavo in rehabilitacijo po posegu zelo zadovoljen, je bil v obravnavi manj kot 24 ur od sprejema do odpusta.

»Gre za rezultat večletnega izpopolnjevanja protokola pospešenega okrevanja na ortopedskem oddelku. Krajšanje ležalnih dob vidimo kot pozitivni stranski učinek, bistveno je, da si pacient po vstavitvi endoproteze želi čimprejšnjega okrevanja in vrnitve domov ter se ob tem počuti varno,« so pojasnili in dodali, da takšni dosežki potrjujejo visok strokovni nivo dela ortopedije in visok nivo kakovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto.

