Novo knjižnico bodo zgradili, staro obnovili

5.7.2019 | 19:40

Valvasorjeva knjižnica se bo krepko razširila. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Krški občinski svet je včeraj na svoji zadnji seji pred počitnicami med drugim soglasno sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za novogradnjo prizidka knjižnice in rekonstrukcije dela obstoječe knjižnice v Krškem, ki že dolgo poka po šivih. Pred leti si je krška občina prizadevala, da bi dobila povsem novo knjižnico, a so načrti zaradi nezmožnosti odkupa zemljišča padli v vodo, tokrat pa ovir za uresničitev načrtov, kot kaže, ni več, obenem pa bo knjižnica ostala tam, kamor spada, na tako rekoč idilični lokaciji v starem mestnem jedru.

Predvidena investicija je razdeljena v dve fazi. Najprej načrtujejo gradnjo prizidka k obstoječi knjižnici, v nadaljevanju projekta pa rekonstrukcijo dela Kapucinskega samostana in obstoječe knjižnice. Po današnjih cenah bo gradnja prizidka stala okroglih šest milijonov evrov, rekonstrukcija Kapucinskega samostana in obnova obstoječe knjižnice pa 1.240.000 evrov oziroma vse skupaj natanko 7.199.017,10 evrov. Novogradnja in rekonstrukcija naj bi bili končani leta 2022.

Tokrat je krški občinski svet obravnaval še nekaj investicij, ki bodo močno posegle v občinski proračun. Tako je potrdil investicijsko dokumentacijo za 3,3 milijona evrov vreden skoraj ničenergijski vrtec na Senovem, kjer bo v osmih oddelkih prostora za 176 otrok, in investicijsko dokumentacijo za rekonstrukcijo kuhinje, dozidavo dveh učilnic in gradnjo knjižnice Osnovne šole Koprivnica, kar bo občinski proračun razbremenilo za 1,2 milijona evrov. Pri vseh omenjenih investicijah občina računa tudi na denar iz ekološkega sklada. Poleg tega so potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za gradnjo doma krajanov na Zdolah, kjer bosta tudi dva oddelka vrtca, dobro polovico okoli en milijon vrednega projekta bo financirala občina, preostanek pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, krajevna skupnost Zdole in tamkajšnja župnija.

Eden izmed pomembnejših sklepov krškega občinskega sveta na sinočnji seji je sklep o šest do desetodstotni podražitvi programov vrtcev, čemur so botrovale zgolj višje plače uslužbencev, medtem ko ostali stroški skupaj s stroški prehrane na to niso vplivali. Ob tem so svetniki sprejeli oziroma potrdili tudi dodatno znižanje plačila staršev za 30 odstotkov na osnovi nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Po novem bo za 0,39 evra višja cena pomoč družini na domu, ki bo za uporabnika znašala 6,02 evra na uro, preostalih 70 odstotkov cene, ki skupno znaša 20 evrov, pa bo subvencionirala Občina Krško.

I. Vidmar