Pohujšanje v mestnem parku

5.7.2019 | 18:15

Redovniški ljubezenski par (Foto: I. Vidmar)

Krško - V okviru Poletnih večerov, ki jih tradicionalno prirejajo Valvasorjeva knjižnica, krška izpostava JSKD in Krajevna skupnost mesta Krško, se je sinoči v mestnem parku v Krškem na letošnjem tretjem večeru Krčanom predstavila gledališka skupina Delavskega kulturnega društva Svoboda Senovo s Španskim večerom, Hasta la Vista, predstavo španskega dramatika Josea Luisa de Santosa, s katero so se senovški gledališčniki premierno predstavili v Domu XIV. divizije na Senovem konec decembra 2017 in so jo v prevodu poimenovali Ljubezenske in šaljive zgodbe al fresco.

Gre za niz duhovitih in obenem kruto resničnih kratkih prizorov iz vsakdanjega življenja različnih družbenih slojev, na zelo različen način povezanih z ljubeznijo, ki pod komično povrhnjico vedno znova skrivajo globlji smisel. Predsednik ene dežele se s kolegom dogovarja, kako razrešiti primer izsiljevanja s kočljivimi fotografijami, nastalimi med državniškim obiskom, ko sta se v ljubezensko razmerje zapletla žena gosta in gostitelj, prevarana nesojena nevesta svojemu omamljenemu zaročencu, kot mu je nekoč obljubila, zaradi nezvestobe odreže in poje ušesa, v ljubezensko razmerje se zapleteta redovnica in redovnik, ponočnjaka s kitaro v roki žicata gostilničarja za še eno rundo in razkrivata vzroke za svoje samstvo, ne manjka niti zgodbe o lahkoživkah pa o nedeljskem jutru med starima zakoncema in še so jih zaigrali Senovčani pod taktirko režiserke Bože Ojsteršek in ob spremljavi orkestra za odrom.

Naslednji iz niza Poletnih večerov bo 22. julija, ko bo Društvo zaveznikov mehkega pristanka prav tako v Mestnem parku pripravilo predstavitev kratkih filmov Luksuz produkcije.

I. Vidmar

Galerija