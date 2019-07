Multikulti užitek poslušati tudi stoje

5.7.2019 | 19:00

Multikulti jazz kvartet (Foto: I. Vidmar)

Krško - Multikulti je izraz, ki je v zelo kratkem času skoraj povsem izgubil svojo pozitivno noto in postal žaljivka. Z njenim zaničevalnim pomenom pa se prav nič ne ukvarjajo štirje glasbeniki, ki so sinoči s svojo glasbo navdušili v krškem Studiu 44 - med Celjem, Ljubljano in Novim mesto razpeti slovenski saksofonist Jaka Kopač, srbski bobnar Vladimir Kostadinović, sicer reden gost oziroma mentor novomeških jazzovskih delavnic in festivala Jazzinty, pianist iz Opatije Zvjezdan Ružić in njegov brat Vedran, kontrabasist in slikar.

Multikulti jazz kvartet so se poimenovali štirje glasbeni, ki istočasno v okviru različnih projektov sodelujejo tako na evropskih in svetovnih odrih. Tudi njihov tokratni repertoar je bil sestavljen iz skladb vseh štirih članov skupini, saj so vsi tudi kompozitorji, lastnim skladbam pa so dodali tudi kakšen jazzovski standard in tako poskrbeli za zvrstno, ritmično in melodično raznolik večer, ki so ga končali z Vedranovim barskim swingom, ki so ga nekateri poslušalci sprejeli z veliki navdušenjem. Tako nastopajoči kot tudi prireditelji so bili tokrat prijetno presenečeni nad obiskom, saj je tokrat zmanjkalo stolov za vse, ki so želeli prisluhniti uigrani mednarodni zasedbi, ki se jo da z užitkom prisluhniti tudi stoje.

I. Vidmar

Galerija