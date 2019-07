Za uvod v Trške dneve prižgali kopo

6.7.2019 | 08:40

Branko Skube in Franc Vidmar s pevci Društva vinogradnikov Suha krajina

Žužemberški župan Jože Papež

Včasih je bila tradicija, da je prva prižgala kopo ženska. Letos je ta čast pripadla povezovalki sinočnje prireditve Lilijani Hrovat.

Srednji Lipovec - S prižigom oglarske kope v Srednjem Lipovcu so se včeraj začeli Trški dnevi, ki je največja in najodmevnejša suhokranjska kulturna ter rekreativno-turistična prireditev, v kateri se prepletata sedanjost in preteklost. Tudi letos so zasnovali pestro desetdnevno dogajanje na različnih lokacijah, v programu pa so vključena skoraj vsa društva in organizacije z območja občine Žužemberk.

Kot je zadnja leta običaj, so za začetek prižgali kopo, v katero so natančno zložili okoli 20 kubičnih metrov bukovih drv, ki jih je prispevalo novomeško gozdno gospodarstvo. Med glavnimi pobudniki postavitve kope so bili Branko Skube, Franc Vidmar, Franc Štravs in Alojz Župevec, pomagali pa so tudi še nekateri člani sekcije Srednje lipovški oglari. »Ko se kopa postavi in prižge, se za nas oglarje šele začne pravo delo,« je povedal izkušeni oglarski mojster Franc Vidmar. Skupaj z Brankom Skubetom bosta tudi letos izmenjaje vsak dan, tudi ponoči, dežurala, da se kaj ne zalomi. Kot poudarjata, se les ne sme vžgati, le tleti mora. Po njunih izkušnjah bodo kopo lahko razdrli ravno ob zaključku Trških dni, iz nje pa naj bi pridobili okoli dve toni oglja.

Oglarjenje je bilo nekoč dopolnilna dejavnost na marsikateri kmetiji, saj je družina s prodajo oglja lažje preživela. A ta zahtevna obrt, s katero je bilo veliko dela, zaslužka pa bolj malo, je skoraj povsem zamrla. Zadnja leta jo posamezniki, ki se na to delo še spoznajo, spet obujajo, v ospredju pa tokrat ni zaslužek, temveč oživitev starih kmečkih opravil in ponekod s tem povezana tudi promocija turizma.

Prižiga kope v Srednjem Lipovcu so se udeležili številni krajani, občinski svetniki in svetnice, pa tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic in domači župan Jože Papež, ki je pohvalil vse oglarje, da ohranjajo in negujejo tradicijo. »Zgled ste lahko ne samo občini Žužemberk, temveč tudi vsem ostalim krajanom,« je dejal ter ob tej priložnosti vse povabil tudi na ostale dogodke ob praznovanju občinskega praznika.

Besedilo in fotografije: R. N.

