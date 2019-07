FOTO: Prvič Knobleharjeva himna in kantata

Knobleharjeva akademija je potekala v Knobleharjevem parku pred župnijskim domom ob misijonarjevem kipu.

Domači župnik g. Tone Dular, beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar in župan Jože Kapler so v spomin Knobleharju k spominski plošči in prineseni zemlji iz grobnice v Neaplju, kjer počiva misijonar, položili cvetje in prižgali svečko.

Visoki cerkveni dostojanstveniki so v spomin prejeli Knobleharjev kipec.

Škocjan - Včeraj se je v Škocjanu nadaljevalo pestro dogajanje ob občinskem prazniku, ki je zaradi okrogle obletnice rojstva dr. Ignacija Knobleharja (prav danes mineva 200 let) še posebej slovesno.

V župnijski cerkvi je potekala slovesna maša, ki jo je ob somaševanju še štirih škofov in mnogih duhovnikov vodil beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar, tudi škocjanski rojak. Hočevar je v pridigi poudaril, da je treba njivo našega naroda zrahljati, da bi pšenično zrno kot vzor Knoblerja čim prej vzklilo in da bi klas dozorel.

Po slovesni maši v farni cerkvi, ki so ji prisostvovali še visoki cerkveni dostojanstveniki - med drugimi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf, ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar - so si obiskovalci lahko do začetka slavnostne akademije ob 200. obletnici rojstva Knobleharja ogledali še tri razstave o velikem škocjanskem rojaku, ki so jih pripravili škocjanski osnovnošolci in dr. Marko Frelih oz. Slovenski etnografski muzej - v njegovi rojstni hiši in v Metelkovem domu. Vse tri razstave bodo na ogled 26. septembra na 25. slovenskem festivalu znanosti v Ljubljani, ki bo posvečen Ignaciju Knobleharju.

Knoblehar nam je zgled

Dr. Blaž Jezeršek, slavnostni govornik

Razstava o Knobleharju v Metelkovem domu

Slavnostni govornik na akademiji, ki je potekala pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja (zaradi drugih obveznosti se je ni mogel udeležiti) in ki jo je s petjem slovenske himne pričela Katarina Perger, je bil dr. Blaž Jezeršnik, eden najboljših slovenskih poznavalcev islama. Orisal je pomen Knobleharjevega misijonarskega dela, k čemur so ga vodili trije plemeniti cilji: v prvi vrsti evangelizacija, nato pa še humanitarnost in znanost oz. raziskovalna dejavnost. A Jezeršnik je občinstvo spodbudil tudi k razmišljanju, kako nas lik Knobleharja nagovarja danes, ali znamo tudi mi, tako kot je on pred slabimi dvesto leti, odgovarjati na izzive današnjega časa. Prepričan je, da nam je lahko ta pogumni in modri mož iz Škocjana s svojimi vrednotami zgled, zato je razveseljivo, da se vedenje o njem med ljudmi širi, ravno tako raste spoštovanje.

To je poudaril tudi župan Jože Kapler, ki je orisal prizadevanja občine, kako ohranjati spomin nanj. Med drugim so si Knobleharjev rojstni dan izbrali za občinski praznik. Luč sveta je prav te dni ugledala nova knjiga o Knobleharju avtorja dr. Marka Freliha, velikega poznavalca misijonarja, ki se mu je župan zahvalil za vso pomoč in prizadevanja.

Knobleharjeva himna, kantata, pa tudi jedi

Združeni zbor KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan je premierno zapel Knobleharjevo himno.

Iren Yebuah Tiran in Damjan Brcar za klavirjem

Okrog tristoglavo občinstvo je v krasnem ambientu Knobleharjevega parka pred župnijskim domom uživalo tudi v izvrstnem kulturnem programu. Združeni mešani pevski zbor KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan je pod vodstvom Sonje Povše Krmc uvodoma zapel Knobleharjevo himno, za katero želijo, da poveže Škocjančane. Besedilo devetošolke Julije Srpčič je uglasbil priznani skladatelj Aleš Makovac.

Mezosopranistka Irena Yebuah Tiran je nastopila ob klavirski spremljavi Damjana Brcarja, ob koncu slovesnosti pa je bila premierno izvedena še Kantata Aleksandre Naumovski Potisk, Misijonar - Kantata o Ignaciju Knobleharju z vrhunskimi solisti: Katarino Perger, Matejem Vovkom, Zdravkom Pergerjem, Manco Oberstar in Gregorjem Klančičem. Zraven je pel škocjanski združeni mešani pevski zbor.

Članice Društva podeželskih žena Škocjan, ki so pripravile razstavo in pogostitev jedi iz Knobelharjevega časa.

Na koncu pa še kantata o Knobleharju

Kot pravi avtorica kantate Potiskova, je to »poklon življenju človeka, ki je posvetil »svoj čas pod nebom« višjim ciljem in se goreče obračal tako k Bogu, kakor tudi ljudem in naravi.«

Zbrani so se po slavnostni Knobleharjevi akademiji v Škocjanu še lahko pomudili in poklepetali ob posebnih dobrotah, ki so jih pripravile pridne članice Društva podeželskih žena Škocjan - ob strokovni pomoči našega priznanega etnologa prof. dr. Janeza Bogataja so pripravile jedi iz prve polovice 19. stoletja, torej vse tisto, kar se je jedlo v Knobleharjevem času. Tako je bilo mogoče okusiti proseno kašo s slivami, pastirsko pogačo, sirove štruklje, koruzni potanc, kruh in klobaso, pečeno kokoš in svinjska rebra, pa posebno jed žingrage, ki je bilo v starih časih edino pecivo. Zraven so ponudili jabolčnik in medico - da ne bo kdo mislil, da gre za žgano pijačo! To je sok. Seveda pa ni manjkala tudi dobra vinska kapljica, za kar so poskrbeli škocjanski vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

