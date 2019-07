Novo vozilo za Sopotnike

6.7.2019 | 13:00

Sopotniki iz Kočevja so dobili nov avtomobil. (Foto: občina Kočevje)

Kočevje - Storitev brezplačnih prevozov za starejše je v Kočevju zaživela nad vsemi pričakovanji. Eno vozilo je bilo tako premalo za opravljanje vseh potrebnih prevozov, zato je občina Kočevje zagotovila še dodatno. Ključe Kie Ceed je včeraj iz rok župana dr. Vladimirja Prebiliča v imenu Zavoda Sopotniki in vseh prostovoljcev prevzel Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor zavoda. Dogodku so se pridružili številni prostovoljci in uporabniki, ki so s storitvijo izjemno zadovoljni in se veselijo, da jim bo sedaj omogočenih še več prevozov, predvsem do zdravnika v Kočevju ali Novem mestu, so sporočili iz kočevske občine.

Storitev Sopotnikov je zaživela 1. februarja lani, bazi pa imajo sedaj okoli 240 aktivnih uporabnikov in aktivnih prostovoljcev, ki so do sedaj prevozili že več kot 30.500 km in opravili okrog 2.000 prostovoljskih ur. Z dvema avtomobiloma bo omogočeno še večje pokrivanje potreb starejših občanov Kočevja po mobilnosti, s tem pa se jim omogoča tudi večjo samostojnost in kakovost življenja, saj se v vozilu Sopotnikov nemalokrat srečajo stari znanci ali stkejo nova prijateljstva, so še zapisali in k sodelovanju povabili nove prostovoljce-voznike.

M. M.