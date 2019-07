150.000 evrov podpore posavskemu projektu Pegas

6.7.2019 | 20:00

Poleg turistične kmetije Zevnik so projektni partnerji še Varstveno-delovni center iz Leskovca pri Krškem, Društvo Sonček Posavje, krška Osnovna šola Dr. Mihajlo Rostohar in otroški vrtec pri Osnovni šoli Globoko. (Vir fotografije: spletna stran Turistične kmetije Zevnik)

Krško - V Posavju bodo oktobra začeli partnerski projekt vključevanja otrok in odraslih s posebnimi potrebami, ki so ga poimenovali Inkluzija otrok in odraslih Pegas. Dobrih 180.000 evrov vreden projekt je v okviru strategije lokalnega razvoja odobrila agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega je kot vodilni partner lokalne akcijske skupine sporočila, da je omenjena republiška agencija za dvoletni projekt Pegas odobrila nekaj manj kot 150.000 evrov evropske denarne podpore.

Vodilni projektni partner je sicer turistična kmetija Zevnik iz Čateža ob Savi, kjer med drugim skrbijo za več kot 20 konjev, ki želi otrokom in odraslim s posebnimi potrebami ponuditi brezplačno bivanje z dejavnostmi, ki se odvijajo na kmetiji.

Prek skrbi za konje, z ježo, delovno pomočjo, delavnicami, s tabori, šolo v naravi in drugim želijo projektne partnerje oz. njihove varovance in uporabnike povezati z redno dejavnostjo na kmetiji ter tako spodbuditi spontano in neobvezno socializacijo.

Gre tudi za uk socialnih veščin, sprejemanje drugačnosti, vključevanje, destigmatizacijo, vzajemnost in spodbujanje zdravega življenja. Projektni partnerji se zavzemajo tudi za spoštovanje narave in čistega okolja ter za razumevanje tradicionalnega življenja na kmetiji, so pristavili v prijavi.

Med projektnimi cilji so navedli gradnjo pokrite jahalnice, ki bo omogočala celoletno in ne zgolj sezonsko tovrstno dejavnost oz. jahalno šolo. Omenjena naložba pa jim bo omogočila okrepljeno vključitev otrok in odraslih z gibalnimi ali duševnimi ovirami, so pojasnili.

Pri projektu Pegas, ki so ga zastavili širše oz. medobčinsko za vse posavske občine, načrtujejo dve zaposlitvi - od teh prvo za polni in drugo za polovični delovni čas. Poleg turistične kmetije Zevnik so projektni partnerji še Varstveno-delovni center iz Leskovca pri Krškem, Društvo Sonček Posavje, krška Osnovna šola Dr. Mihajlo Rostohar in otroški vrtec pri Osnovni šoli Globoko.

Projekt bodo predvidoma končali konec septembra 2021, je še sporočila posavska razvojna agencija.

M. M., STA