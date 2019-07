Kolesarju pomagali reševalci

6.7.2019 | 17:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 9.15 je na cesti pri naselju Jelše (občina Mirna Peč) kolesarja obšla slabost. Gasilci PGD Mirna Peč so kot prvi posredovalci usmerjali promet in nudili pomoč pri prenosu obolelega reševalcem NMP Trebnje, ki so kolesarja na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13. uri je na Trgu svobode v Sevnici zaradi počene cevi voda poplavila dvanajst prostorov v treh nadstropjih. Gasilci PGD Sevnica so vodo prečrpali in prostore očistili.

Ob 12.28 je v naselju Kapele (občina Brežice) gorela slama. Požar na površini okoli 0,25 hektarja so pogasili gasilci PGD Kapele in PGD Rakovec v Kapelah.

Posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe GRS na Brniku je okoli poldneva s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz ZD Metlika v UKC Ljubljana.

M. M.