Predstavitev knjige o 150 letih delovanja PGD Metlika

7.7.2019 | 14:30

Mladi člani PGD Metlika so prikazali, kako so Metličani ustanovili požarno brambo.

Metlika - V okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad in jubileja metliških gasilcev, so sinoči na tukajšnjem grajskem dvorišču predstavili knjigo, izdano ob 150-letnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Metlika. Ob tem se je Lojze Bojanc pogovarjal z avtorjem publikacije Jankom Strahinićem ml. ter z zadnjimi tremi predsedniki metliškega društva Stanislavom Bajukom, Slavkom Černičem in Amirjem Mehadžićem.

O PGD Metlika sta pisala že prof. Jož Dular in prof. Zvonko Rus, Janko Strahinić pa je v knjigi poleg pomembnih prelomnic v društvu večjo pozornost namenil predvsem zadnjim 10 letom. Sicer pa si je avtor ob proučevanju gradiva za knjigo ustvaril tudi mnenje o Josipu Savinšku, zadnjem metliškem graščaku, ki je leta 1869 zbral okrog sebe 27 metliških somišljenikov in ustanovil prvo požarno brambo na Slovenskem. Po Strahinićevem mnenju je bil Savinšek umirjen človek, zelo predan skupnosti. Pomembne prelomnice v 150-letni zgodovini društva pa so bile po njegovem uvedba slovenščine kot uradnega jezika pri poveljevanju, nakup prvega gasilskega vozila ter gradnja gasilskega doma.

Zadnji trije predsedniki pa so se spominjali let v gasilstvu, v katerega je Bajuk stopil po končanem šolanju, ostala dva pa že kot pionirja. Kot je dejal aktualni predsednik, ima danes PGD Metlika dober vozni park in opremo, gasilci pa so izobraženi. Zaradi služb gasilcev in dnevnih migracij imajo težave s požarno zaščito v dopoldanskem času, s čimer pa se srečujejo tudi v drugih društvih. Kot je dejal, bo potrebno bolj natančno doreči status prostovoljnih gasilcev.

Prisotne je pozdravil tudi predsednik Gasilske zveze Metlika Martin Štubljar, ki je napovedal številne dogodke v jubilejnem letu ne le metliškega, ampak tudi slovenskega gasilstva.

Večer so popestrili mladi člani PGD Metlika, ki so uprizorili igro z naslovom Kako so Metličani ustanovili požarno brambo, pevka Vita Fir in harmonikašica Nikita Kapušin.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

