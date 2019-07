Gorela trava, drevo na cesti

7.7.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Sinoči malo po osmi uri zvečer je ob cesti med Podzemljem in Krasincem v občini Metlika gorela suha trava. Gasilci PGD Podzemelj so pogasili požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Ponoči, nekaj minut čez polnoč pa je močan veter podrl drevo na cesti med Vinico in Ziljami v občini Črnomelj. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Sršenje gnezdo

Na Topliški cesti v Čatežu ob Savi so včeraj ob 18.25 gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja počitniške hišice.

Voda vdirala v hiši

Danes, malo po pol peti uri zjutraj je na Streliški ulici v Novem mestu zaradi počene vodovodne cevi na cesti v dve stanovanjski hiši vdirala voda. Gasilci GRC Novo mesto so preusmerili vodo, vodo izčrpali in prostore očistili. Delavci komunale so zaprli dotok vode in sanirali poškodovano cev.

M. Ž.