S Tosco zajokalo celo nebo

7.7.2019 | 10:50

Sinoči je bila na trgu v Škocjanu na ogled zadnja Puccinijeva opera Tosca - naslovno vlogo je pela Milena Morača.

Aplavz ob koncu je bil lepa nagrada pevcem.

Marsikateri obiskovalec je ob koncu predstave razpel dežnik.

Zahvala župana

Škocjan - Občina Škocjan ohranja tradicijo prirejanja oper na prostem v okviru občinskega praznika. Letos je bila to zadnja Puccinijeva opera Tosca, ki sta jo izvedla Glasbeno Gledališče Figaro in Teater Mobile.

Predstavo, ki je bila na ogled na trgu pred občinsko stavbo, so posvetili 90. obletnici priznanega gledališkega igralca, režiserja in vsestranskega umetnika Jurija Součka, ki se je pod tokratno opero Tosca podpisal tudi kot režiser. Med predstavo je nastopil kot povezovalec, kar je bilo potrebno, saj so opero solisti odpeli v italijanskem jeziku. Souček je tako pred vsakim dejanjem prebral kratko vsebino. Orkestrska spremljava je bila predhodno posneta, kar pomeni, da so vrhunski operni solisti peli v živo ob studijsko posneti spremljavi, kar od njih zahteva posebno pripravo.

V Tosci - gre za zadnje Puccinijevo delo, ki zaradi svoje vizionarske prepletenosti političnega ozadja z neizprosno igro moči in čustev vedno znova privablja široko občinstvo po vsem svetu - so v Škocjanu nastopili: v naslovni vlogi Florie Tosca priznana sopranistka Milena Morača, v vlogi barona Scarpia Barry Anderson, Maria Cavaradossija je pel Aleksandro Petrovski, mežnarja Zdravko Perger, Spoletta in Sciarrroneja Matej Vovk ter Marko Ferjančič Sciarroneja in Cesare Angelottija.

Okrog tristo obiskovalcev z Dolenjske in od drugod je uživalo v Tosci pod milim nebom, ki pa je na koncu predstave poslalo tudi nekaj dežnih kapljic. Tako je skupaj s Tosco zajokalo tudi nebo.

Župan Jože Kapler se je ob koncu nastopajočim zahvalil s priložnostnim darilom in povedal, da škocjanska občina ohranja tradicijo opernih predstav na prostem v okviru občinskega praznika Knobleharjevo že sedem let. Naj tako ostane, je bilo slišati.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija