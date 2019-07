Vinko Globokar dopolnil 85 let

7.7.2019 | 12:00

Vinko Globokar (Foto: R. B., arhiv DL)

Žužemberk - V Franciji živeči Vinko Globokar se je kot poustvarjalec, skladatelj in glasbeni pisec zapisal med vodilne glasbene osebnosti druge polovice 20. stoletja. Glasbenik, ki se vsako leto vrača k svojim slovenskim koreninam v Žužemberk, danes praznuje 85. rojstni dan.

Globokar se je v Franciji, kjer so starši našli delo v rudniku, rodil in preživel otroška leta. Leta 1947 se je preselil v takratno Jugoslavijo in se začel učiti pozavne. Študij tega instrumenta je nadaljeval na nacionalnem konservatoriju v Parizu. Po končanem študiju pozavne in komorne igre je zasebno študiral kompozicijo pri Reneju Leibowitzu in Lucianu Beriu.

Od leta 1967 do leta 1976 je bil profesor na Visoki šoli za glasbo v Kölnu ter med letoma 1973 in 1979 vodja odseka za vokalno-instrumentalno glasbo na Inštitutu za raziskovanje in koordinacijo akustike in glasbe (IRCAM) v Parizu. Bil je tudi soustanovitelj skupine za svobodno improvizacijo New Phonic Art, s katero si je nabral bogate izkušnje v improvizaciji.

Deloval je tudi v Buffalu v ZDA in Zahodnem Berlinu ter v letih 1983-1999 v Firencah vodil tečaje za glasbo 20. stoletja.

Najprej se je uveljavil kot virtuoz na pozavni, na pot skladatelja pa je stopil v začetku 70. let minulega stoletja. Za njegovo glasbo so značilni družbena angažiranost, raziskovanje glasbenega gledališča, iskanje nenavadnih instrumentalnih tehnik in svobodna improvizacija.

Globokar po presoji muzikologa Leona Stefanije tematizira nekatera osrednja bivanjska in psihološka vprašanja sodobnega človeka, medtem ko njegova umetnost učinkuje kot pravcat zvočni laboratorij: kot zvočno gledališče, v katerem nastopa igra ozvočenih idej, igra, ki zahteva za vsako delo nanovo iznajti obliko, tehniko, sredstvo in prezentacijo.

"Zato ima njegov zvočni jezik široko besedišče: vključuje ton in hrup, krik in tišino, zvočno gestiko in deklamacijo, akustične prispodobe in podobe, različne odtržke slišnega sveta, ki se do potankosti domišljeno vpletajo v ustvarjeno glasbeno celoto," je za STA ocenil Stefanija.

Globokarjev opus je zelo raznolik. Obsega tako teatralna kot orkestrska in zborovska dela ter glasbo za solistične instrumente. Za izvedbe njegovih del v Sloveniji sta bila doslej zaslužna predvsem Festival Ljubljana in pihalni kvintet Slowind.

Letos je bil gost 30. zagrebškega glasbenega bienala, v okviru katerega sta aprila v Zagrebu Zbor in Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Berislava Šipuša izvedla njegovo skladbo Eksil št. 3 s podnaslovom Življenje emigranta Edvarda. Z njo je želel predstaviti razmišljanje nekega emigranta ter izpostaviti diskrepanco med razumljivostjo in nerazumljivostjo, občinstvo pa postaviti v položaj azilanta.

STA