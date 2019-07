Neurje s točo, močan veter odkril strehe, podrta drevesa

7.7.2019 | 17:15

Tako je bilo popoldne na Ptuju. (Foto: Petra Kokol, neurje.si)

Toča, ki je sredi julnija padla med Dvorom in Novim mestom. (Foto: Kristina Trampuš, neurje.si)

Medtem ko je bilo dopoldne še v večjem delu Slovenije sončno, je kmalu po poldnevu v južni Sloveniji že nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic - v okolici Grosuplja in na območju med Kočevjem in Novim mestom. Podrta drevesa so po poročanju STA ovirala promet na cestah v občinah Novo mesto, Metlika, Dolenjske Toplice in Straža, v Posavju pa je veter odkrival tudi strehe. O zelo hudem neurju s točo so poročali s Ptuja.

Na Agenciji RS za okolje možnost krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo napovedujejo vse do večera, razglasili so tudi oranžni alarm. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo.

Na prometno informacijskem centru pozivajo k previdni vožnji in odgovornemu ravnanju v prometu, saj lahko zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra na cesti ostanejo večje količine vode.

Še več padavin se obeta v ponedeljek, ko bo tudi bolj sveže. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se zavlekle še v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija, napovedujejo na ARSU.

Nekaj dežja je pričakovati še v torek, nato pa nas čakata dva po večini sončna dneva.

M. Ž.