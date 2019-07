Najboljši kosec Mirko Puhek, najboljša grabljica Metka Wolf

7.7.2019 | 20:45

V košnji so se pomerile tudi ženske.

Veliki Nerajec - V krajinskem parku Lahinja je bila včeraj tradicionalna prireditev z naslovom Pokosimo Nerajske luge, na kateri so kosci in grabljice prikazali, kako so nekdaj na roke kosili in grabili v lugih. Pravzaprav sta se poleg 12 koscev v košnji pomerili tudi dve ženski, medtem ko sta se sedmim grabljicam pridružila tudi dva moška.

Poglavitni namen prireditve je spodbujanje košnje močvirnatih travnikov v naravnem rezervatu Nerajski lugi pod Velikim Nerajcem ter hkrati obujanje starih običajev med košnjo. To pa je hkrati tudi prispevek k ohranitvi ugodnega stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovega življenjskega okolja, zaradi katerega je krajinski park Lahinja uvrščen v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Med kosci so bili najboljši Mirko Puhek, Jaka Ivanič in Stanislav Kuzma, med grabljicami pa Metka Wolf, Špela Švajger, tretje mesto pa sta si delila Valentin Kralj in Katarina Jesih. Niso pa pozabili niti na najmlajše, ki so raztrosili travo iz kopic, da se je lažje posušila. Organizatorji z Rica Bela krajina so zadovoljni, ker se zanimanje za ročno košnjo in grabljenje na prireditvi povečuje, prav tako pa si prireditev ogleda vse več ljudi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

