Gasilci in dežurni delavci imeli veliko dela

7.7.2019 | 18:40

Posredovanje gasilcev v Armeškem, kje je močan veter odkril streho. (Foto: PGE Krško)

Popoldansko neurje z močnim vetrom je podrl kar nekaj dreves, tako da so delavci cestnega podjetja in gasilci imeli kar precej dela.

Tako je ob 13.31 podrto drevo oviralo promet na cesti Podturn—Baza 20 v občini Dolenjske Toplice. Delavci cestnega podjetja z Dvora so drevo razžagali in odstranili.

Ob 13.41 je bila zaradi podrtega drevesa zaprta cesta Gabrje—Vahta v občini Novo mesto. Delavci cestnega podjetja iz Novega mesta so drevo razžagali in odstranili.

Ob 14.54 se je v Rakovcu v občini Metlika podrlo večje drevo na stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Božakovo so drevo razžagali in odstranili ter pokrili razkrito streho.

Ob 16.11 je na cesti Novo mesto—Dolenje Kronovo pri Otočcu v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja Novo mesto so podrto drevo razžagali in odstranili.

Podrti drevesi sta nekaj pred pol peto uro popoldne ovirali promet v Rumanji vasi v občini Straža in v Loški vasi v občini Dolenjske Toplice. Zanju so poskrbeli delavci cestnega podjetja z Dvora.

Drevo se je podrlo tudi nekaj po 16.30 pri Štatenberku v občini Mokronog-Trebelno in oviralo promet. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Malo pred 17. uro se je drevo podrlo na Belokranjski cesti v Novem mestu proti Stranski vasi. Zanj so poskrbeli delavci cestnega podjetja iz Novega mesta.

Ob 17.15 pa so v Dečnem selu v občini Brežice gasilci PGD Dečno selo odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

V Cirniku v občini Mirna je ob 17.23 promet oviral drog telefonske napeljave, ki se je nagnil na cesto. Dežurni delavci Telekoma bodo drog postavili nazaj.

Veter odkril streho

Ob 16.15 je v Armeškem v občini Krško močan veter odkril del stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so kovinsko streho z dvigalom postavili nazaj in pokrili del strehe, ki je bila pokrita z opeko.

Voda zalila klet

Na Novomeški cesti v Šentjerneju je ob 16.35 meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali okoli en kubični meter vode in pomagali očistiti prostore.

Trčila voznik in mopedist

V Hinjah v občini Žužemberk sta zjutraj ob 8.15 trčila voznik osebnega vozila in mopedist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. V vlogi prvih posredovalcev so pri oskrbi poškodovanega sodelovali tudi gasilci PGD Hinje.

V škarpo in na cesto

Ob 13.14 se je pri Mrzli Planini v občini Sevnica osebno vozilo zaletelo v škarpo in prevrnilo na cestišče. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, preprečili iztekanje motornih tekočin in počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Zdravstveni dom Sevnica.

M. Ž.