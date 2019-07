Ali s kartico na Hrvaškem plačevati v kunah ali evrih?

8.7.2019 | 08:00

Ljubljana - Počitnice in s tem tudi letovanja v tujini so v polnem zamahu. Ker se v tem času veliko Slovencev odpravi na dopust na Hrvaško in se pojavi tudi več vprašanj glede uporabe plačilnih kartic in gotovine, so v Združenju bank Slovenije pripravili nekaj osnovnih nasvetov.

Pri menjavi evrov v kune svetujejo, da se pred menjavo gotovine pozanimate o veljavnih tečajih, ker so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem različni, uporabo plačilnih kartic pa na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so namreč praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.

Pri dvigovanju kun na bankomatu na Hrvaškem je boljše, da izberete dvig v lokalni valuti, torej v kunah, brez konverzije. Bankomat v tujini pred dvigom gotovine lahko ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo ali dvig gotovine v lokalni valuti. Če izberete dvig s konverzijo, bo pri preračunu v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. Če pa izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so ugodnejši kot tečaji lokalnih bank.

Tudi pri plačevanju s kartico na prodajnem mestu v Združenju bank Slovenije priporočajo, da se tako kot pri dvigu na bankomatu odločite za plačilu v lokalni valuti. Tudi tu velja, da se bo, če na POS terminalu za plačilo blaga ali storitev izberete možnost plačila v lokalni valuti, preračun v evre izvedel po tečaju mednarodnih kartičnih sistemov. Če pa bi izbrali možnost plačila s konverzijo, bo preračun po tečaju lokalne banke - lastnice prodajnega mesta.

Poleg uporabe kartice strankam bank in hranilnic svetujejo, da na pot vzamejo s seboj tudi nekaj gotovine v lokalni valuti. Tisti, ki potujejo daleč in za dlje časa, pa priporočajo, da iz varnostnih razlogov razmislijo tudi o uporabi dveh mednarodnih kartic.

Zgoraj opisani primeri veljajo tudi za vse tuje države, kjer valuta ni evro.

V Združenju bank Slovenije so navedli še nekaj splošnih nasvetov:

1.)Pred odhodom na počitnice preverite veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. Limit porabe na vaši plačilni kartici predstavlja razpoložljivo stanje na kartičnem računu, ki ga lahko mesečno izkoristite za nakupe ali dvige gotovine. Če odhajate na daljši oddih ali potovanje v tujino, lahko limit v poslovalnicah bank in hranilnic ali z oddajo vloge preko spletne banke začasno povišate.

2.)S seboj ne nosite večjih zneskov gotovine. Z vašo kartico osebnega računa (debetna kartica Visa, Maestro kartica, MasterCard debetna kartica) lahko gotovino dvigujete na številnih bankomatih po vsem svetu. Za plačilo na skoraj 30 milijonih prodajnih mestih lahko uporabljajte vsaj eno od kartic z odloženim plačilom Mastercard ali Visa. Obe kartici lahko uporabite tudi za dvig gotovine, zaradi višjih provizij pa svetujemo, da to storite le izjemoma.

3.)Za koristno se lahko izkaže tudi, če na pot ob kartici osebnega računa vzamemo kartice obeh mednarodnih kartičnih sistemov - Mastercard in Visa. Razširjenost kartic enega ali drugega mednarodnega kartičnega sistema je po svetu različna. Tudi z vidika varnosti je smiselno znesek, ki ga lahko porabite v okviru svojih zmožnosti, porazdeliti na dve kartici. Ob morebitni izgubi, kraji ali zlorabi ene kartice boste še vedno lahko razpolagali z drugo mednarodno plačilno kartico.

4.)Za dodatno varnost svojih kartic lahko poskrbite z naročilom na varnostno SMS sporočilo. Pomeni, da boste v primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice na telefon takoj prejeli obvestilo, da se z vašo kartico dogaja nekaj nenavadnega. V takšnem primeru takoj pokličite na telefonsko številko, ki je navedena na vaši kartici in je dostopna 24 ur na dan in 365 dni v letu. Najbolje je, da si telefonsko številko zapišete ali shranite v telefon oziroma si jo skušate zapomniti.

5.) Za primer izgube ali kraje kartice je možno skleniti dodatno zavarovanje.

M. Ž.