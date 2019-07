Proti večeru se je umirilo, a še ena razkrita streha

8.7.2019 | 07:00

Včeraj je streho razkrilo tudi na Armeškem. (Foto: PGE Krško)

Neurje z močnim vetrom in nalivi se je v poznih popoldanskih urah tudi na našem območju le umirilo in dežurne službe niso bile več tolikokrat na terenu, kot se je to dogajalo od 13. ure naprej. Ob 17.52 pa je na Gradišču na Bizeljskem, občina Brežice, močan veter razkril ostrešje objekta. Gasilci PGD Bizeljsko so prekrili ostrešje z manjkajočo kritino in odstranili polomljene veje iz ostrešja.

Ob 17.38 so v Čužnji vasi, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Velika Strmica začasno pokrili del razkritega ostrešja stanovanjske hiše s strešniki.

Vetrolom

Ob 19.15 so pri naselju Čužnja vas, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Velika Strmica odstranili podrto drevo s cestišča.

Ob 20.13 je na cesti proti Ždinji vasi v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Pri Hrastu s ceste in na streho

Ob 19. uri je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Hrast pri Jugorju, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na streho ter obstalo na cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in očistili cestišče. Pri odpravi posledic nesreče in urejanju obvozov so sodelovali dežurni delavci cestnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVINAR ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO;

- od 7.30 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP TP BRESTANICA KOLODVOR izvod ZA SAVO PREKO CESTE danes med 11:00 in 13:30 uro, na območju TP TP MALI VRH izvod MALI VRH DEČNO SELO pa med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.