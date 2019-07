Že devetnajsto leto želi s srpi

8.7.2019 | 10:25

Na Kitnem Vrhu so včeraj ohranjali tradicijo žetve s srpi. (Foto: S. M.)

Kitni vrh - Turistično društvo Zagradec in vaščani Kitnega Vrha so včeraj pripravili že devetnajsto tekmovanje v žetvi pšenice s srpom. Člani in članice so se s podmladkom in ostalimi ljubitelji starih običajev zbrali na Blatnikovi njivi pod vasjo, kjer so želi pšenico na roke kot nekoč.

»Pšenico sejemo, ker želimo ohraniti tradicijo, saj počasi izginja z naših polj, kot tudi stare običaje, povezane z žitom in kmečkimi opravili,« je povedal predsednik društva Slavko Blatnik.

Poleg hitrosti in kakovosti opravljenega dela je komisija pod vodstvom Milene Vrhovec ocenjevala tudi trdnost snopov, čistost rezi in druge kriterije. Med žanjicami je prvo mesto osvojila Majda Murn iz Korit, drugo mesto je pripadlo domačinki Anici Blatnik in tretje Anici Vidic iz Dolenjskih Toplic. Enako delo so izvrstno opravili tudi žanjci. To je s prvim mestom dokazal najstarejši žanjec Štefan Ozimek iz Repelj pred Jožetom Mavrom iz Rebri in Boštjanom Štrusem iz Roženberka. Organizatorji so najboljšim trem v vsaki kategoriji podelili zahvale in praktične nagrade, ki jo je prejel tudi najmlajši žanjec Gašper Marinček iz Gabrovke pri Zagradcu.

Lovorika naj žanjca je letos pripadla Jožetu Mavru, naj žanjice pa Angeli Trlep iz Orlake. Nagradi sta prejeli še najstarejša žanjicaAnica Blatnik in najmlajša Angela Bedene iz Šmihela.

Besedilo in fotografije: Slavko Mirtič

