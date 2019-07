FOTO: Po Rudiju Potepuškem prihajajo poletni četrtki

8.7.2019 | 12:40

Kje je cirkusant? Pri krošnji ...

Neca Falk z Mačkom Murijem

Novo mesto - S sobotnim koncertom Nece Falk, Jerka in Mirka Novaka na odru pred Knjigarno Goga se je ob vsem generacijam znanih pesmi o Mačku Muriju in Muci Maci, ki letos praznujeta 35-letnico najbolj znane mačje zgodbe, zaključil letošnji festival uličnega gledališča Rudi Potepuški. Ta je v treh dneh ponudil šest predstav, od žonglerskih do akrobatskih, cirkuške delavnice, kabaret Andreja Rozmana Roze in dva koncerta, poleg omenjenega še nastop novomeške jazz pevke Ane Čop.

»Nad letošnjim festivalom smo zelo zadovoljni. Ves program smo izvedli po načrtih in brez dežja, kar je glede na letošnje vreme pravi mali čudež. Obisk je bil čudovit, saj je Rudi ponudil raznolike predstave tako za otroke kot za odrasle,« je za Dolenjski list povedala vodja programa Vesna Kelbl Canavan. Po ocenah organizatorja je mestno jedro v dneh festivala obiskalo okoli 1.500 ljudi.

Na vprašanje, ali bo Rudija Potepuškega tudi prihodnje leto vandranje zaneslo v Novo mesto, organizatorji odgovarjajo, da vsekakor. A to za njih še ne pomeni počitek, saj se že ta teden začenjajo Novomeški poletni večeri, ki bodo vsak četrtek ponudili literarni pogovor in koncert. Program najdete tudi na naši povezavi Namig za premik.

Tekst in foto: M. M.

Galerija









































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni peter4567 debilen festival. Da dobiš pivo v NM, po 22.00 pa moraš fehtat kot kak cigan. Govorim med tednom. Zunaj je še dan. Med vikendom pa fehtaš ob 0.00. Preglej samo prijavljene komentatorje