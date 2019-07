Blagoslovili traktorje

8.7.2019 | 13:40

Blagoslovitev traktorjev, katere glavni organizator je Ivan Šašek (levo), je vodil stopiški župnik Tadej Kersnič. (Foto: M. L.)

Proti cilju pri smiklavški cerkvi (Foto: M. L.)

Traktorje so tudi okrasili. (Foto: M. L.)

Stroj, ki ne razočara. (Foto: M. L.)

Smiklavž - V Smiklavžu (nad Pangrč grmom v župniji Stopiče) so včeraj blagoslovili traktorje. Mašo je vodil stopiški župnik Tadej Kersnič, z glasbo je obred pospremil Tone Fink. Glavni organizator dogodka, kamor so svečano pripeljali 72 traktorjev in motokultivator, je Ivan Šašek iz Pangrč grma, ključar smiklavške cerkve. Slovesnosti, ki je potekala v prijetnem vzdušju, so je udeležilo veliko obiskovalcev, največ iz vasi na stopiškem območju, prišli pa so tudi iz Suhadola, Jugorja, Gabrja in tudi z belokranjske strani Gorjancev.

Ob prizorišču je bila tudi dežurna ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Dolž.

Po uradnem delu slovesnosti so se na tej lepi razgledni točki udeleženci zadržali na klepetu in malici. Predčasno so potem odšli zaradi dežja.

Blagoslovitev so prvič pripravili lani in, kot kaže, jo bodo organizirali tudi v prihodnje.

Žegnanja v Smiklavžu so pripravljali že tudi v preteklosti, ko je bila pot do cerkve še peščena in jamasta.

M. L.

