Kup pijanih za volanom; eni povzročili nesreče, drugi z vožnjo ogrožali ljudi ...

8.7.2019 | 11:30

Foto: Arhiv DL

Včeraj nekaj po 8. uri se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti pri Hinjah. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 28-letni voznik mopeda, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v prednji del osebnega avtomobila, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 39-letni voznik. Mopedista je po trčenju odbilo na vetrobransko steklo avtomobila, od tam pa na travnato površino ob cesti, kjer je obležal hudo poškodovan. 28-letnega povzročitelja nesreče, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, po prvih informacijah pa sta bila oba udeleženca nesreče pod vplivom alkohola.

O prometni nesreči na priključku avtoceste Novo mesto vzhod so bili policisti obveščeni v petek nekaj pred 18. uro. Ugotovili so, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila pri vključevanju v promet na avtocesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Policisti PPP Novo mesto so v soboto nekaj po 8. uri na Ratežu ustavili voznika kombiniranega vozila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 40-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bilo zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov že odvzeto, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligramov alkohola. Renault master so mu zasegli in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Prav tako so v soboto okoli 9.30 policisti PP Metlika v Bušinji vasi zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 32-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Opel zafiro so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Krški policisti so v petek ob 10. uri med kontrolo prometa v Žabjeku v Podbočju odredili preizkus alkoholiziranosti vozniku osebnega avtomobila. 53-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

V petek nekaj pred 19. uro je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Logu z vozilom vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so nevarnega voznika izsledili in izločili iz prometa. Med postopkom so ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O nevarnem ravnanju voznice osebnega avtomobila so bili v petkovih večernih urah obveščeni tudi brežiški policisti. Kršiteljica naj bi z nevarno in nezanesljivo vožnjo ogrožala pešce, goste na terasi lokala in druge udeležence v prometu. Policisti so 33-letno voznico izsledili in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 1,27 miligramov alkohola. Pozitiven je bil tudi hitri test za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje, ji izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Voznika obvladali šele z uporabo prisilnih sredstev

Policisti so v petek zvečer v Novem mestu ustavljali osebni avtomobil, ki ni imel nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, storil več kršitev cestno prometnih predpisov, v bližini naselja Ob potoku zapeljal preko travnikov in njiv ter oplazil službeno vozilo policije. Policisti so nevarnega voznika ustavili in ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,37 miligramov alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil Opel corsa so mu zasegli in zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog v višini 5.270 evrov. Na sodišče so naslovili tudi obdolžilni predlog zaradi vožnje brez veljavnega vozniške.

Prijeli mladoletnega vlomilca

Policisti Operativno komunikacijskega centra PU Novo mesto so sinoči ob 20. uri prejeli obvestilo, da je v Škocjanu nekdo vlomil v prodajalno. O dogodku so takoj seznanili vse policiste na terenu. Policisti PPP Novo mesto so na podlagi prvih zbranih informacij v Škocjanu izsledili in prijeli 17-letnega osumljenca. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik razbil stekla treh vrat v prodajalni in ukradel 271 zavojčkov tobačnih izdelkov, 66 pločevink piva in več vžigalnikov. Z vlomom in tatvino je povzročil za več kot 11.000 evrov škode.

Policisti so mu vse ukradene predmete zasegli in jih vrnili osebju prodajalne. Osumljenca so odpeljali na policijsko postajo, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Odnesel bakreno kritino

S strehe objekta pri Gornji Težki Vodi je med nekdo med četrtkom in nedeljo odnesel okoli 15 m2 bakrene kritine in povzročil za 2000 evrov škode.

Nova avtomobila ostala brez platišč s pnevmatikami

Z dvorišča prodajalne v Novem mestu je v noči na petek nekdo z dveh novih avtomobilov izmaknil platišča s pnevmatikami. Škode je za okoli 5000 evrov.

Ob torbo z dokumenti, oblačili in denarjem

V Brezovici pri Mirni je v petek nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in odnesel športno torbo z dokumenti, oblačili in denarjem. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

Kolesaril bo

V naselju Pod Trško goro je neznanec v noči na petek iz hiše odpeljal električno kolo znamke Scott bele barve. Storilec je ključe vrat našel pred vhodom.

Prijeli 26 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem na območju krajev Božakovo, Miliči, Tribuče, Semič, Metlika, Vihre, Obrežje, Dul in Stare Žage izsledili in prijeli 26 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Alžirije, petimi državljani Pakistana, po tremi Bangladeša in Maroka, dvema Albanije in državljanom Eritreje še niso zaključeni.

Z višine treh metrov padel na betonska tla

Metliške policiste so v soboto popoldne obvestili, da se je v Križevski vasi pri delu hudo poškodoval moški. Ugotovili so, da je 53-letni moškemu, ki je opravljal dela na zunanji strani stanovanjske hiše, zdrsnilo z lestve. Padel je na betonska tla z višine treh metrov in se hudo poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljal v UKC Ljubljana. Policisti bodo o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožisltvo.

