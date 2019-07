Večer pod brajdo

8.7.2019 | 17:00

Nataša Šekoranja Špiler je izbrala odlomke iz besedil Branka Brečka. (Foto: L. B.)

Branko Brečko (Foto: J. B.)

Obiskovalci so se ob poslušanju Brečkovih zgodb v mislih vračali v svoja doživetja. (Foto: L. B.)

Bukovje - Včerajšnji literarno glasbeni večer Pod brajdo, ki so ga drugič zapovrstjo pripravili pri Babičevih v Bukovju na Bizeljskem, so zaradi dežja namesto pod brajdo izvedli v kleti med majolikami, kar pa ni zmanjšalo navdušenja številnih obiskovalcev.

Ta večer so prebirali zgodbe Branka Brečka. Z njim se je pogovarjala Nataša Šekoranja Špiler, ki je izbrala odlomke iz njegovega bogatega arhiva, od spominov na mladost ter spremljanja dogajanja v Vrbini do naravoslovnih zgodb. Obiskovalci so bili prijetno presenečeni, saj so do sedaj avtorja poznali predvsem kot naravoslovnega fotografa, ki že vrsto let ščiti in promovira naravo, vodi naravoslovne pohode po Vrbini, razstavlja fotografije iz narave, fotografije etnološke narave in tudi iz vsakdanjega življenja in še marsikaj drugega, saj je dejaven v Društvu za oživitev mesta Brežice, društvu Vrbinar Brežice, fotoklubu Brežice, turističnem društvu Bizeljsko, med drugim že več kot deset let vodi dnevnik o dogajanju v Vrbini.

Nastopili sta citrarki Anamarija in Ema Agnič.

Dogodek je organiziral zavod Moje bizeljsko si. Večer so zaključili ob kozarčku izbranega vina in bizeljskem ajdovem kolaču.

M. L., foto Lea Babič

