Anže Gmajnič osvojil trojno krono, rekordna dosežka Radečank

8.7.2019 | 14:45

Mladinec Anže Gmajnič iz vrst strelskega kluba Brežice je letošnjima naslovoma državnega prvaka in pokalnega prvaka v streljanju z zračno pištolo v soboto dodal še naslov državnega prvaka v streljanju z malokalibrsko pištolo na razdalji 50 metrov. Tako je postal najboljši mladinec v državi. (Foto: P. Golob)

Na najvišjo stopničko sta v poinirski kategoriji stopili Radečanki Zoja in Iza Kalin, ki sicer tekmujeta za strelsko društvo iz Rečice pri Laškem. (Foto: P. Golob)

Brežičan Tim Rus je z doseženim rezultatom v trojnem položaju povsem zadovoljil pričakovanja. (Foto: E. Sečen)

Brežice - Letošnja dolga in naporna sezona tekmovanj v športnem strelstvu prehaja v zaključno fazo. Pretekli konec tedna so na strelišču v Pragerskem za državne naslove tekmovali strelci na razdalji 50 metrov, čez slaba dva tedna pa jih na istem prizorišču čaka še tekmovanje na razdalji 25 metrov. Tokrat je bilo znova zelo veselo v taboru Brežičanov, saj so z zmago Anžeta Gmajniča v konkurenci mladincev, osvojili že četrti letošnji naslov državnih prvakov. Poleg tega so tri naslove so osvojili še v tekmovanju za Pokal Slovenije, kar jih umešča v sam vrh najbolj uspešnih strelskih klubov v državi.

V Pragerskem sta se izjemno izkazali tudi pionirki iz Radeč, sestri Zoja in Iza Kalin, ki sicer tekmujeta za strelsko društvo iz Rečice pri Laškem. Zoja je na najvišjo stopničko stopila kar trikrat, saj je zmagala v disciplinah serijska puška 50 metrov leže, v trojnem položaju in ekipno, medtem ko je Iza v trojnem položaju z vsega krogom zaostanka zasedla 2. mesto in se veselila še ekipnega zlata.

Ekipno so pionirke iz Rečice kar za neverjetnih 34 krogov izboljšale tri leta star ekipni državni rekord za pionirke v trojnem položaju. Za 15 krogov so izboljšale tudi celih 27 let star državni ekipni rekord Ježičank v disciplini 50 metrov leže, ki je vrsto let veljal za »večnega«.

Med favorite discipline 50 metrov s pištolo je v članski konkurenci sodil tudi Sevničan Blaž Kunšek, ki je končal na nehvaležnem četrtem mestu. Brežiški mladinec Tim Rus je s puško v trojnem položaju prvič nastopil v članski konkurenci in z izenačenim osebnim rekordom zasedel zelo dobro 7. mesto.

E. S.