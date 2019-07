Na ŠVICU »švicalo« okoli 11.000 obiskovalcev

Večerno vzdušje na ŠVIC-u (Foto: ŠVIC)

Čatež pri Trebnjem - V okolici Čateža pri Trebnjem je ta konec tedna potekal festival ŠVIC, ki se je vrnil po treh letih »pavze«. V dveh dneh ga je obiskalo okoli 11.000 ljubiteljev rock glasbe, so sporočili organizatorji.

Prvi obiskovalci so se pred vhodom zbirali že v petkovih dopoldanskih urah in vztrajno čakali, da se odprejo vrata festivala ob 13. uri. Za pestro popoldansko dogajanje so poskrbeli s turnirjem v košarki, beerpongu, na voljo je bil tudi body zorbing, chill in družabni kotiček, nekateri pa so se zaradi visokih temperatur hladili v bazenu. Petkovo večerno zabavo so sooblikovali Mi2, Big foot mama, Rock Partyzani, Lumberjack, Ice on Fire in skupina D’NeeB. »Energija je bila fenomenalna, vzdušje je bilo na vrhuncu. Takrat smo ugotovili, da je ŠVIC res nazaj in da se njegova zgodba nadaljuje,« so bili zadovoljni.

Za budnico v soboto je poskrbela Trebanjska godba, nekateri so za svojo ekipo navijali na nogometnem in odbojkarskem turnirju, drugi so tekmovali v paintballu, giant footballu, na študentskih igrah, še posebej dekletom pa sta bila všeč poslikava s kano in lepotični kotiček.

»Bazen je bil poln do večernih ur, ko so se udeleženci prestavili pred oder, kjer so s sobotnim večernim programom začeli China Traffic, Dare Acoustic in Joker Out, publiko je navdušila skupina Žuta Minuta, za odklop je s svojo energijo poskrbela srbska senzacija S.A.R.S., stare in nove hite smo peli skupaj s Prljavim kazalištom, za konec pa so na oder stopili še Happy Ol’ Mcweasel,« so drugi festivalski dan orisali v sporočilu za javnost in pridali, da so se kljub temu, da jih je v soboto zvečer presenetilo nekaj kapelj dežja, zabavali vse do jutranjih ur in zaključka festivala.

