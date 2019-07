Pahor vročil listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 150-letnici gasilstva

8.7.2019 | 15:30

Na današnjem sprejemu pri predsedniku Borutu Pahorju. (Foto: Tamino Petelinšek / STA)

Ljubljana, Metlika - Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Listine o častnem pokroviteljstvu so prejeli Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza Metlika, Prostovoljno gasilsko društvo Metlika in Občina Metlika, so sporočili iz urada predsednika.

Prvo prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno na pobudo graščaka Josipa Savinška, zadnjega metliška graščaka, ki je leta 1869 zbral okrog sebe 27 somišljenikov in ustanovil prvo požarno brambo na Slovenskem. V soboto so na metliškem grajskem dvorišču predstavili tudi knjigo, izdano ob 150-letnici PGD Metlika.

Gasilci tako letos poleg 150-letnice metliškega društva in s tem 150-letnice organiziranega gasilstva na Slovenskem obeležujejo še 70-letnico ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.

