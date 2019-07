Trčil v avto in nato še v drevo

8.7.2019 | 18:10

Danes ob 12.06 je v naselju Gorenja vas pri Leskovcu v občini Krško osebno vozilo trčilo v kombinirano vozilo in nato še v drevo. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE so zavarovali mesto dogodka in odklopili baterijo, do izteka motornih tekočin pa ni prišlo. Reševalci NMP Krško so voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčila osebno in tovorno vozilo

Danes ob 11.14 sta se na regionalni cesti Novo mesto—Metlika, pri naselju Mačkovec pri Suhorju v občini Metlika oplazila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so na osebnem vozilu odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju nudili pomoč vozniku osebnega vozila.

Jašek se je vdrl, gorivo iztekalo

Ob 9.15 je v Tovarniški ulici v Krškem voznik tovornega vozila zapeljal na kovinski jašek, ki se je vdrl in pri tem poškodoval rezervoar za pogonsko gorivo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, preprečili nadaljnje iztekane goriva, že izteklo posuli z vpojnimi sredstvi in madež počistili. Okoli petsto litrov preostalega goriva so prečrpali v drugo posodo.

Pomagali obolelemu

Ob 12.34 so na Trubarjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Meteorna voda zalila klet

Danes zjutraj ob 7.23 je v naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah v občini Dolenjske Toplice meteorna voda zalila kletne prostore proizvodnega podjetja. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Soteska so izčrpali okoli 200 litrov vode in posesali prostore.

Drevo ogrožalo hišo

Danes ob 17.30 so v naselju Šentjanž v občini Sevnica gasilci PGD Šentjanž odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo.

Podrto drevo na telefonskih žicah

Danes ob 14.31 je v naselju Slovenska vas v občini Brežice na telefonske žice obešeno podrto drevo ogrožalo varnost v cestnem prometu. Posredoval je dežurni pri cestnem podjetju, ki je drevo varno odstranil.

