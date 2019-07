Šarec obljubil večjo prisotnost policistov na meji

Po obisku visečega mostu Slavski Laz, kjer delujejo mešane patrulje policije in vojske, je poudaril, da policija in vojska dobro varujeta meje. Ob tem je bil seznanjen tudi z vsakodnevnimi težavami in izzivi, s katerimi se zaradi nezakonitih migracij soočajo lokalni prebivalci.

Ob zaključku terenskega obiska se je v spremstvu župana Občine Črnomelj Andreja Kavška srečal še z mešano patruljo slovenske in hrvaške policije ter s pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo pri varovanju meje na širšem območju Žuničev. Župan Kavšek je sodelovanje s policijo, ministrstvom za notranje zadeve in vlado ocenil za konstruktivno. Predsednika vlade je opozoril tudi na poškodovano infrastrukturo in smetenje migrantov, ki nedovoljeno prestopajo mejo s Hrvaško.

Predsednik vlade Šarec je poudaril, da je sodelovanje z županom zelo korektno, ter da je iz prve roke dobil odgovor, da so razmere pod nadzorom. »Ogledali smo si, kako poteka varovanje meje in lahko ugotovimo, da je stanje zadovoljivo.«

"Slovenija ne bo postala migrantski žep"