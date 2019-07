Takoj ko bomo dobili dovoljenje, bomo začeli

9.7.2019 | 08:00

Dr. Irena Horvat Žnidaršič: »Verjamem, da bomo postali svetovno prepoznaven proizvajalec inovativnih izdelkov za načrtovanje družine.«

Novo mesto, Grosuplje - V nekem trenutku kot iskra prasne ideja. »Kaj če bi dali zdravilo na tampon, ki bi tako postal nosilec in hkrati prepreka, da bi zdravilo iztekalo iz nožnice?« Tako je prešinilo dr. Ireno Horvat Žnidaršič pri svojem delu v razvojni ekipi. Od tu do ideje, da bi enak princip uporabili še za lajšanje menstrualnih bolečin, je bil le še korak.

Dr. Horvat Žnidaršičeva je sodelovala v ekipi, ki je razvijala zdravilo v obliki globule za ženske, ki imajo težave z ugnezdenjem zarodka in zato ne morejo zanositi. Ker to zdravilo deluje na pretok krvi v maternici, je pomislila, da bi ga morda lahko uporabili tudi za zmanjšanje menstrualne bolečine. Tako je nastal inovativni izdelek tamporelief, ki je hkrati medicinski pripomoček in tampon, ki vpija menstrualno kri.

V FINALU START UP-A

Izdelek od leta 2016 razvija mlado start up podjetje Potenza Innova, ki ima sedež v Novem mestu in je bilo tudi finalist Slovenije za Start up leta 2017. Ustanovila sta ga skupaj z možem Matjažem Žnidaršičem, v ekipi podjetja pa sodelujejo tudi zaposlena farmacevtka, sin Luka kot informatik, zunanja sodelavka, ki skrbi za informacije na družbenih omrežjih, in številni ginekologi. Oba ustanovitelja imata že bogate poslovne izkušnje v mednarodnem okolju. Dr. Horvat Žnidaršičeva je deset let opravljala raziskovalno delo na Medicinski fakulteti in 12 let vodila farmacevtsko hišo za tujega lastnika.

Te izkušnje in bogate poslovne povezave doma in na tujem dajejo podjetju Potenza Innova nedvomno prednost pred drugimi mladimi start up podjetji. Zakonca imata v lasti še eno zagonsko podjetje – Potenza Medica, na katerem nameravata ohraniti prodajno vejo svoje dejavnosti, medtem ko bo Potenza Innova namenjena predvsem razvoju inovativnih zdravil in medicinskih pripomočkov v reprodukciji. Dejavnost prodajnega podjetja je omogočila plačilo zaposlenih in razvoj izdelka tamporelief do zdajšnje stopnje. Za izdelek so v okviru slovenskega Start up leta prejeli tudi spodbudo Slovenskega podjetniškega sklada.

TAMPON Z ZDRAVILOM

»Kot start up najdeš kar nekaj instrumentov za subvencije, zato menim, da je okolje v Sloveniji spodbudno. Da ti podporo na začetku, da potem lažje kandidiraš za druga sredstva. Res pa je, da so spodbude prenizke za podjetja s področja farmacije, kjer je razvoj dražji in bolj tvegan, poleg tega pa težko dokazujemo gospodarnost s tremi ponudbami. Na primer, če mi sodelujemo s Tosamo, edinim proizvajalcem tamponov pri nas in drugim največjim v Evropi, težko dobimo še dva ponudnika, saj mnogi niti niso naklonjeni sodelovanju s start upi. Zaradi tega ne vemo, ali bomo prejeli že odobreno povračilo vloženih sredstev od Slovenskega podjetniškega sklada,« opiše zagato direktorica.

Osrednji izdelek podjetja Potenza Innova je omenjeni tampon z zdravilom, saj lahko njegovo plasiranje na trg financira podjetje samo. Izdelek je narejen in februarja so oddali vso potrebno dokumentacijo, pravkar pa so prejeli soglasje Komisije RS za medicinsko etiko, zato zdaj nestrpno čakajo še na dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke za izvedbo klinične študije, ki bo potrdila učinkovitost in varnost medicinskega pripomočka.

»Računamo, da bomo dovoljenje dobili jeseni in nato takoj začnemo. Protokol bomo predstavili ginekologom, in če bo analiza dala pozitiven rezultat, bomo dali vlogo za prodajo izdelka po vsej Evropi in drugod po svetu. Pri tem si bomo pomagali z ekskluzivnimi distributerji, z nekaterimi smo že dogovorjeni,« napoveduje sogovornica.

POMEMBEN BO JULIJ

Podjetje razvija tudi nekatere druge izdelke s področja neplodnosti, pri čemer dr. Horvat Žnidaršičeva še posebej izpostavlja zdravilo za ovarijsko neplodnost. Za zaključek razvoja in klinične raziskave potrebujejo dobra dva milijona evrov, zato je usoda izdelka odvisna od tega, kako uspešni bodo pri pridobivanju denarja. S projektom so se potegovali na evropskem razpisu, kjer se lahko dobi 70 odst. nepovratnih sredstev in na katerem uspe le 4 odst. prijavljenih podjetij.

Za prvo stopnjo so že prejeli denar, medtem ko za drugo na evropskem razpisu niso bili potrjeni, čeprav so bili dobro ocenjeni in so dosegli pečat odličnosti, s katerim imajo prednost pri domačih razpisih. V konkretnem primeru to ne pomaga veliko, saj bi morali najprej sami zagotoviti ves denar, kar pa ni mogoče. Vlogo so zato izboljšali in se znova prijavili na evropski razpis. Rezultati bodo znani julija.

»Naše podjetje ne načrtuje prodaje patenta večjim farmacevtom; to je izhod v sili, za katerega upam, da ne bo potreben. Verjamem, da bomo postali svetovno prepoznaven proizvajalec inovativnih izdelkov za načrtovanje družine in da bomo oba izdelka prodajali na evropskih trgih, v ZDA in Japonski,« na vprašanje o tem, kje vidi podjetje čez pet let, odgovori sogovornica.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 27. junija 2019.

Besedilo in fotografije: Breda Dušič Gornik