Danes brez elektrike

9.7.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG 1983, TP PREKOPA 1959;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, na izvodu NASELJE OB GLAVNI CESTI;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POČIVALIŠČE DUL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.