FOTO: Tokrat huda ura v Kočevju

9.7.2019 | 08:50

Ulice so bile pod vodo (Foto: bralka Saša Račji, Svet24)

Vetrolom vKočevju (Foto: bralka Saša Račji, Svet24)

Foto: Štefan Žagar, FB Neurje.si

Po neurju v Knežji Lipi pri Kočevju (Foto: Tanja Tasič, FB Neurje.si)

Kočevje - Neurje s silovitim vetrom in nalivi je včeraj doseglo tudi Kočevje in povzročilo pravo razdejanje. Kot so poročali ljubiteljski meteorologi s spletnega portala Neurje.si. je na severozahodu nastala manjša nevihta, ki se je na območju Ljubljanskega barja močno okrepila in nadaljevala pot proti Ribnici in Kočevju, je navedel portal Svet24.

T.i. supercelična nevihta je bila najmočnejša na območjih Vrhnike, Brezovice, Velikih Lašč ter Ribnice in Kočevja. Po poročanju portala MMC je najhuje bilo okoli 18. ure v Kočevju, kjer je voda vdirala v kleti in poplavljala ulice, veter je razkrival strehe. Na ceste se je podrlo okrog 30 dreves, glavna cesta med Ljubljano in Kočevjem pa je bila nekaj časa zaprta. Posredovali so gasilci in vzdrževalci cest.

M. Ž.