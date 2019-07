Tovornjakar trčil v dva avtomobila

9.7.2019 | 10:00

Foto: Arhiv DL

O prometni nesreči na cesti pri Jugorju pri Metliki so bili policisti obveščeni včeraj nekaj po 11. uri. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 41-letni voznik tovornega vozila iz Bosne in Hercegovine, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v dva avtomobila, ki sta pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega 76-letnega voznika avtomobila so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomil v štiri počitniške hiše

Na območju Sel pri Štravberku je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v štiri počitniške hiše ter odnesel ojačevalec in nekaj pločevink piva. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Ob denar in nakit

V Stranjah pri Škocjanu je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in v noči na soboto vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za 4000 evrov.

Štirinajst tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Drenovec in Miklarji izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Pakistana, petimi državljani Irana in štirimi državljani Indije še niso zaključeni.