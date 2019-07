Otroci podarili več kot 31.000 zvezkov za svoje sovrstnike

9.7.2019 | 11:35

Na razglednico so otroci zapisali misel za sovrstnika, ki bo prejel zvezek. (Foto: Slovenska karitas)

Ljubljana - Slovenska karitas je zaključila letošnjo akcijo Pokloni zvezek, v kateri zbira zvezke po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih. Odzvalo se je 268 osnovnih šol in 111 vrtcev, kjer so otroci zbrali prek 31.000 zvezkov in 400 tempera barvic, so sporočili iz Slovenske karitas.

Večino zvezkov so sodelavci škofijskih Karitas po šolah tudi že prevzeli, zbrane šolske potrebščine pa bodo otrokom iz socialno ogroženih družin razdelili v avgustu.

»Akcija, ki se je pričela v mesecu maju, je tudi osveščevalne narave. S sporočili spodbuja k sočutju, medvrstniški solidarnosti in razumevanju razmer, v katerih živijo mnoge slovenske družine. Mentorji, učitelji in vzgojitelji, jo otrokom predstavijo s spremljajočim kratkim filmom, delavnicami in kartico, na katero otroci zapišejo misel za sovrstnika, ki bo zvezek prejel,« je poudaril mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Karitas preko poletja nadaljuje z akcijo Otroci nas potrebujejo, v kateri zbira tudi denar za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami. Pomoč družine prejmejo v obliki paketov in naročilnic za trgovine. Najbolj potrebnim pa Karitas pomaga tudi med letom s plačilom položnic in pokrivanjem različnih stroškov povezanih z šolanjem. Tudi letos pričakujejo prošnje za več kot 11.000 otrok, to je moč še vedno oddati na najbližji škofijski Karitas.

Slovenska karitas se zahvaljuje vsem otrokom, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in vsem, ki so že darovali. Vsi, ki bi še želeli pomagati osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, lahko to storijo z nakazilom na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Dar v višini 5 evrov je mogoče posredovati tudi z SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha, T-2, Bob in HOT.si, so navedli v sporočilu za javnost.

V akcijo zbiranja šolskih potrebščin se je vključilo tudi podjetje Acron. V njihovih papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More v juliju pripravljajo dobrodelno-prodajno akcijo zbiranja šolskih zvezkov. Tisti, ki bo v omenjenih poslovalnicah do 31. julija kupili uporaben šolski rokovnik Skul vajb, bodo simbolično prejeli šolski zvezek, ki ga bodo predali v dobrodelni namen. Vse tako podarjene šolske zvezke bo podjetje dalo Slovenski karitas.

M. Ž.