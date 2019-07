Ne nasedajte lažnim invalidom, opozarjajo gluhi in naglušni

9.7.2019 | 14:20

Foto: ZDGNS

Ljubljana - Iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so opozorili, da se po različnih krajih Slovenije pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali naglušni ter da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih v Sloveniji. »Izjavljamo, da Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in vsa njena društva nimajo nič s tem ter da gre za morebitne zlorabe. Naše organizacije se ne poslužujejo tovrstnih oblik zbiranja sredstev, saj predstavljajo kršitev slovenske zakonodaje,« je poudaril njen predsednik Mladen Veršič.

Zato vse naprošajo, da v kolikor vidijo kogarkoli, ki bi na takšen ali podoben način zbiral sredstva za gluhe ali naglušne oz. za organizacije gluhih in naglušnih, da nemudoma sporočijo policiji.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj s svojimi 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha, in sicer za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in osebe z gluho slepoto. »Vljudno prosimo vse, da ne zlorabljajo invalidnosti z namenom okoriščanja ali zavajanja za dosego svojih interesov,« je v sporočilu za javnost še dodal Veršič.

M. Ž.