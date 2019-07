Škoda ob neurju v Kočevju naj bi zadoščala zahtevam za državno pomoč

Kočevje - Kočevje je po včerajšnjem neurju s točo, z močnim dežjem in vetrom, ki je odkrival strehe in uničeval infrastrukturo, danes obiskal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Po ogledu terena je dejal, da škode še niso ocenili, a da naj bi ta zadoščala zahtevam za dodelitev državne pomoči. Napovedal je tudi zakonske spremembe za hitrejšo pomoč.

Zajc je dejal, da so hude ure zadnje čase pogoste in da glede na segrevanje ozračja pričakuje, da bo takih dogodkov na žalost še več.

Sicer pa bodo po popisu škode videli, ali bo lahko v Kočevju pomagala tudi država, je dodal in nadaljeval, da so imeli v Kočevju, kjer ni bilo nobenega poškodovanega, kar srečo v nesreči. Po najhujši ujmi je tudi nehalo deževati, tako da so lahko gasilci nemudoma začeli intervencijo ter sanacijo.

Ob tem se je gasilcem zahvalil za hitro pomoč in še povedal, da pripravljajo spremembo zakona o odpravi posledic vremenskih nesreč, s katero želijo skrajšati čas, ko intervenira država, in da upoštevajo vse pogostejše tovrstne dogodke v manjših občinah, ki same ne zmorejo tako obsežne sanacije. Omenjeni zakon naj bi popravili in sprejeli prihodnje leto, je še napovedal Zajc.

Namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič je povedal, da je intervencija, ki so jo v glavnini končali pol ure po polnoči, v štirih petinah obsegala sanacijo streh, v eni petini pa kleti in drugih objektov. Veter, ki naj bi po neuradnih podatkih STA presegel 100 kilometrov na uro, je sicer razkril tudi nekaj tovarniških ostrešij, veliko škodo pa je za sabo pustil na kočevskem pokopališču. Uničil je tudi več poljščin, voda pa je zalila številne kleti.

V Občini Kočevje so sicer zabeležili nekaj več kot 50 dogodkov, na območju samega Kočevja, ki je bilo najhuje prizadeto, pa 44. Veliko je bilo tudi podrtih dreves, zaradi katerih so morali za približno pol ure zapreti glavno cesto proti Ljubljani. Hkrati je za približno dve uri brez elektrike ostalo približno 15 vasi v okolici Kočevja, 79 objektov pa je še vedno brez elektrike. Te bodo vnovič priključili danes, je dodal.

Med približno štiriurno intervencijo je škodo na terenu odpravljalo več kot sto kočevskih gasilcev z 18 vozili. Danes bodo posanirali še nekaj preostalih malenkosti in popoldne končali vse dejavnosti za odpravo posledic neurja, je še dejal Kalinič.

Kočevski podžupan Roman Hrovat je opozoril, da je Kočevje nedavno že prizadela močnejša toča in da bo potrebno prisluhniti opozorilom o podnebnih spremembah.

Neurje je prišlo sicer zelo hitro in tako tudi odšlo, za sabo pa je pustilo upostošenje, je dejal. Za hiter odziv je pohvalil vse reševalne službe in pristavil, da so med šesto uro zvečer in približno eno uro zjutraj uspeli sanirati praktično vse lokacije.

Po njegovih besedah so bile najbolj prizadete stavbe, krite s pločevino in drevje. Reševanje ključnih primerov so sicer že opravili ponoči, preostanek potrebnih del pa naj bi opravili danes. Aktivirali so tudi skupine za ocenjevanje škode. Ocene škode pa za zdaj še nimajo, je še dejal Hrovat.

