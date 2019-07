Rdeči križ podari in išče

9.7.2019 | 15:20

Humanitarni center OZRK Novo mesto na Drski (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: nove vzmetnice in latoflex različnih velikosti, posteljo (290 x 240 cm), posteljo Mali princ (190 x 80 cm), električno negovalno posteljo, sedežno garnituro z ležiščem, dvosed TOM (cca 100 cm širine), dva fotelja, kavč KLIP KLAP v temno rjavi barvi, sestav omar za dnevno sobo, garderobno omaro (višine 220 cm, širine 100 cm), kopalniško opremo (kad, wc školjko, bide, omarico), štedilnik (3 plin, 1 elektrika), hladilnik, pisalno mizo in hoduljo.

Potrebujejo pa: postelje 90 x 200 cm in 90 x 190 cm, vzmetnice 90 x 200 cm, 90 x 190 in 140 x 200 cm, manjši kuhalnik, manjši električni štedilnik, štedilnik na trda goriva (desni), večji hladilnik, pralni stroj, sušilni stroj, manjši električni radiator, plinsko jeklenko, mikrovalovne pečice, sesalnike, stojalo za sušenje perila, šotor, hrastove trame, otroški voziček, več otroških koles in moško kolo.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

M. Ž.